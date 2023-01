Osnabrück verstärkt sich mit Wiemann

Der VfL Osnabrück hat die Verpflichtung von Niklas Wiemann bekanntgegeben. An der Bremer Brücke soll der Innenverteidiger mit seiner Kopfballstärke überzeugen.

Besser könnte die Stimmung an der Bremer Brücke aktuell wohl kaum sein. In der 3. Liga darf der VfL nach dem fünften Sieg in Folge gegen Duisburg so langsam in Richtung Aufstiegsränge schielen und auch der Kader der Osnabrücker nimmt weiter Form an. Erst vor kurzem konnte der Verein die Vertragsverlängerungen mit den Leistungsträgern Beermann und Engelhardt bekanntgeben, nun folgt die Verpflichtung von Defensiv-Allrounder Niklas Wiemann. Der 23-Jährige kommt aus der Regionalliga West vom SV Rödinghausen.

"Wir sind sehr froh, dass wir Niklas Wiemann bereits in diesem Winter unter Vertrag nehmen konnten. Hier gilt unser Dank auch den Verantwortlichen des SV Rödinghausen", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh: "Niklas ist als Linksfuß in der Innenverteidigung zu Hause, kann aber auch im defensiven Mittelfeld oder auf der linken Seite in der Abwehrreihe eingesetzt werden. Er ist sowohl defensiv als auch offensiv sehr kopfballstark und hat nicht nur in der Zweikampfführung eine Mentalität und Einstellung, die hervorragend zu uns passt."

Seit dem Sommer 2021 spielte Wiemann für den SVR und etablierte sich innerhalb kürzester Zeit als Stammspieler. Unter Trainer Carsten Rump kam er auf 46 Pflichtspiele für die Wiehenelf. In der laufenden Saison absolvierte der 1,90m große Innenverteidiger 13 Partien, in denen er vier Treffer selbst erzielte und drei weitere vorbereitete. "Wir lassen mit Niklas zweifelsohne einen starken Spieler ziehen, der auch charakterlich eine Bereicherung für uns war. Seine Entwicklung bei uns war sehr gut, weshalb wir seinen Wunsch einen nächsten Schritt zu gehen nachvollziehen können. Da wir für alle Beteiligten eine gute Lösung finden konnten, haben wir diesem Wunsch entsprochen", so Rödinghausen-Geschäftsführer Alexander Müller.

Wiemann trainierte bereits mit den Schalke-Profis

Ausgebildet wurde der gebürtige Detmolder in der Bielefelder Jugend, ehe er in die Knappenschmiede des FC Schalke 04 wechselte. Dort durfte er unter dem damaligen Trainer Domenico Tedesco bereits bei den Profis mittrainieren und internationale Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln. Nach vier Jahren in Gelsenkirchen wechselte Wiemann 2019 zur Zweitvertretung von Werder Bremen, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte und nur vier Partien absolvierte. Auch beim nächsten Verein, dem Hamburger SV II, kam er lediglich auf zwei Einsätze. Anschließend folgte der Wechsel zum SV Rödinghausen.

"Ich bin in der Region geboren und kenne den VfL deshalb natürlich. Ich habe mich über die Kontaktaufnahme sehr gefreut und bin sehr gespannt darauf, den Klub nun auch aus der Nähe kennenzulernen. Die Mannschaft ist aktuell richtig gut drauf und ich hoffe, dass ich in der Rückrunde dabei helfen kann, noch viele Punkte einzusammeln", sagte Wiemann. "Gleichzeitig danke ich natürlich dem SV Rödinghausen für die Freigabe und wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute. Ich hatte eine tolle Zeit dort."

In Osnabrück erhält Wiemann die Rückennummer 25. Über die Ablösesumme und seine Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart.