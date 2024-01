Osnabrück verpflichtet Androutsos vom griechischen Serienmeister

Im Kampf um den Klassenerhalt rüstet der VfL Osnabrück weiter auf und stellt mit Athanasios Androutsos einen weiteren Neuzugang vor. Der Grieche lief bereits mehrmals für sein Heimatland auf.

Erst vor drei Tagen hat Osnabrück Lex-Tyger Lobinger vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Jetzt ist mit Athanasios Androutsos von Olympiakos Piräus der nächste Neuzugang im Anflug. Über die Vertragslaufzeit des Rechtsverteidigers machte der abgeschlagene Tabellenletzte der 2. Liga keine Angaben.

"Wir haben auf der Rechtsverteidiger-Position personell nochmal nachlegen wollen und sind froh, mit Athanasios Androutsos einen Spieler gewonnen zu haben, der mit seiner Mentalität, Geschwindigkeit und Erfahrung unseren Kader verstärkt", wird VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh vom Verein zum Deal zitiert.

Der 26-Jährige bringt jedenfalls reichlich Erfahrung mit. Androutsos wurde beim 27-fachen griechischen Meister ausgebildet und kommt auf 80 Spiele in der Super League. Unter Michael Skibbe debütierte er sogar in der A-Nationalmannschaft seines Landes und kommt bisher auf zehn Länderspiele.

Androutsos möchte sich schnell integrieren

"Dass der Transfer zum Start des Trainingslagers geklappt hat, freut mich sehr. So kann ich mit dem Team viel Zeit auf und neben dem Platz verbringen und mich so möglichst schnell integrieren", sagt Androutsos.

Der VfL befindet sich derzeit im Trainingslager in Spanien. Beim Testspiel am Montag gegen Enschede wird der Grieche allerdings noch nicht zum Einsatz kommen. Androutsos soll zunächst individuell trainieren, ehe er dann ins Mannschaftstraining einsteigen wird.

Vor dem Saisonstart am 19. Januar beim KSC steht am kommenden Freitag ein weiterer Testkick gegen den FC St. Pauli an.