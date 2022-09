Osnabrück verliert Führungsspieler Trapp

Maurice Trapp verlässt den VfL Osnabrück und schließt sich Regionalligist 1. FSV Mainz 05 II an. Der Verein entsprach dem Wechselwunsch des 30-jährigen Innenverteidigers.

Trapp war im Sommer 2018 vom Chemnitzer FC an die Bremer Brücke gekommen. Er avancierte in Osnabrück sofort zur Stammkraft, schaffte in seiner Premierensaison mit dem VfL direkt den Aufstieg und im Jahr danach auch den Klassenerhalt in der 2. Liga. In vier Spielzeiten kam der 1,91 Meter große Abwehrspieler auf insgesamt 121 Pflichtspiele für die Lila-Weißen, davon 45 Partien in der 2. Bundesliga und 68 in der 3. Liga.

Verein entspricht Trapps Wechselwunsch

Trapp war mit seinem Wechselwunsch zum aktuellen Zweiten in der Regionalliga Südwest, dem 1. FSV Mainz 05 II, an die Vereinsführung des VfL herangetreten. Sportdirektor Amir Shapourzadeh kommentierte den Abgang von Trapp wie folgt: "Wir entsprechen mit der Wechselfreigabe dem Wunsch von Maurice Trapp, nachdem er uns über das Angebot von Mainz und seinem Interesse informiert hat. Das konnten wir auch deshalb, weil wir in der Innenverteidigung in Quantität und Qualität ausreichend gut aufgestellt sind. Wir wünschen Maurice alles Gute."

Trapp, der bei den Niedersachsen zwischenzeitlich auch die Kapitänsbinde trug und bis zuletzt Mitglied des Mannschaftsrates war, fiel die Entscheidung nach einer "ereignis- und erfolgreichen Zeit" beim VfL nicht leicht. Der Innenverteidiger freut sich aber gleichzeitig, noch einmal ein neues fußballerisches Kapitel aufschlagen zu können: "Nach vier Jahren ist in mir der Entschluss gereift, nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen, nachdem der Kontakt mit Mainz zustande kam."