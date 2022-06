Osnabrück überzeugt von HSV-Innenverteidiger Gyamfi

Der VfL Osnabrück hat Maxwell Gyamfi (22) unter Vertrag genommen. Der Verteidiger, der zuletzt für die zweite Mannschaft des Hamburger SV spielte, überzeugte als Probespieler im Training.

Zum Trainingsstart am Montag stellte sich Maxwell Gyamfi in Osnabrück vor, wo er fünf Tage mitwirkte. Am Samstag dann haben sich Verein und Spieler auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei, da sein Vertrag beim Hamburger SV, wo er zuletzt in der Regionalliga-Mannschaft eine feste Säule war, ausläuft. Über die Vertragslaufzeit machte der VfL keine Angaben.

"Maxwell hat uns sportlich und charakterlich absolut überzeugt und sich trotz seines bisherigen Status als Probespieler hervorragend in die Mannschaft eingefügt", erklärte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Maxwell ist ein hochveranlagter und gut ausgebildeter Abwehrspieler, der uns mit seiner Athletik und Zweikampfstärke vornehmlich in der Innenverteidigung weitere Optionen bietet."

Kapitän der HSV-Reserve

Ausgebildet wurde Gyamfi im Schalker NLZ. Mit der Zwischenstation Hombrucher SV wechselte der gebürtige Dortmunder 2019 in die U 19 des VfL Bochum und trainierte auch bei den Profis mit. Im Sommer 2020 zog er schließlich weiter zur U 23 des HSV. Dort war Gyamfi Mannschaftskapitän und kam in der vergangenen Saison auf 28 Einsätze in der Regionalliga Nord.

Erstmals für den VfL Osnabrück auflaufen wird Gyamfi im ersten Testspiel der Sommervorbereitung beim SC Melle am Samstag (16 Uhr).