Osnabrück: "Super Spiel abgeliefert" - phasenweise aber "zu unseriös"

Die Serie des VfL Osnabrück hat Bestand. Am Mittwochabend gewannen die Lila-Weißen ihr Nachholspiel beim MSV Duisburg mit 6:3 und blieben in diesem Jahr ungeschlagen - dennoch gab es Verbesserungsansätze.

Am Ende konnte der VfL zufrieden sein. 6:3 gewonnen, auch beim fünften Spiel des Jahres ohne Niederlage geblieben und nach Punkten zum Tabellendritten Eintracht Braunschweig aufgeschlossen: Für die Osnabrücker war es ein gelungener Mittwochabend in Duisburg.

"Die Mannschaft hat ein super Spiel abgeliefert", sagte Trainer Daniel Scherning, als er nach der Partie am "MagentaSport"-Mikrofon Auskunft gab. Mit Ausnahme einer rund 15-minütigen Phase in der zweiten Hälfte hatte sein Team Spiel und Gegner beherrscht - vor allem offensiv wusste der VfL zu überzeugen und spielte streckenweise wie im Rausch. Zur Wahrheit gehörte aber auch das, was Kapitän Marc Heider hinterher sagte: "Wir haben es unnötigerweise nochmal spannend gemacht."

VfL wird nachlässig, bekommt aber die Kurve

Als Osnabrück kurz nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag die Weichen auf Auswärtssieg gestellt hatte, schlichen sich ein paar Nachlässigkeiten ins VfL-Spiel ein. Prompt kam Duisburg auf ein Tor heran. "Ein bisschen zu schlampig" sei seine Mannschaft geworden, "zu unseriös", sagte Scherning, formulierte aber auch ein Lob für die Schlussphase, in der Osnabrück dann doch noch für klare Verhältnisse gesorgt hatte.

So stand am Ende ein verdienter Sieg. Einer, mit dem der VfL gezeigt hat, dass im Aufstiegsrennen mit ihm zu rechnen ist. Überschwängliche Osnabrücker Töne waren am Mittwochabend trotzdem nicht zu vernehmen. Scherning richtete vielmehr den Blick aufs nächste Spiel am Samstag und warnte vor Türkgücü München: "Das wird auch kein Selbstläufer."