Osnabrück siegt im Verfolgerduell - Bayreuth gewinnt Acht-Tore-Spektakel im Keller

Osnabrück siegte im Verfolgerduell mit Wiesbaden und rückt näher an die drittplatzierten Hessen heran. Im Keller feierten Bayreuth und der "kleine" BVB wichtige Siege.

Der VfL Osnabrück ist nach dem 2:3-Nackenschlag am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Bayreuth wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Lila-Weißen gewannen das Verfolgerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden mit 4:1 und rücken damit näher an die drittplatzieren Hessen heran. Der SVWW hatte in Hälfte eins sogar etwas mehr von der Partie, doch der VfL zeigte mehr Effizienz vor des Gegners Tor: Simakala (6.) und Tesche (43.) schossen eine 2:0-Pausenführung heraus. Auch in Durchgang zwei war Wiesbaden bemüht, konnte gegen clevere Niedersachsen aber keine Wende mehr erzwingen - im Gegenteil: Osnabrück tütete durch Kunze (83.) und Rorig (85.) den Sieg endgültig ein. Zwar gelang dem SVWW noch Ergebniskosmetik (Prtajin, 90.+3, Elfmeter), doch die zweite Niederlage in Folge war nicht mehr abzuwenden. "Wir haben heute nicht stattgefunden, Osnabrück hat verdient gewonnen", sagte ein konsternierter SVWW-Coach Markus Kauczinski nach Abpfiff bei "MagentaSport".

Packendes Kellerduell mit acht Toren: Bayreuth vermasselt Thielemann-Debüt

Apropos Bayreuth: Nach dem 3:2-Paukenschlag in Osnabrück empfingen die Oberfranken den FSV Zwickau zum Kellerduell. Die Sachsen reisten mit Ronny Thielemann als neuem Trainer an - und mit einer neuformierten Abwehr. Bei winterlichen Bedingungen zeigten beide Teams eine kurzweilige erste Hälfte, die nach Toren von Ziereis (33.) und Baumann (34.) mit 1:1 in die Pause ging. Auch in Durchgang zwei wogte die Partie hin und her mit Chancen auf beiden Seiten - und Toren en masse: Zunächst schien Bayreuth nach Treffern von Zejnullahu (58.), Fenniger (70.) und Hemmerich (79.) einem lockeren Sieg entgegenzustreben. Doch Baumann (83.) und Schneider (85.) sorgten für Hochspannung, die aber Weber dann wieder zunichte machte (88.). Bayreuth verschaffte sich durch den zweiten Dreier in Folge Luft im Abstiegskampf, Zwickau bleibt Letzter.

Einen Rückschlag im Rennen um die Aufstiegsränge musste Waldhof Mannheim durch das 0:4 bei Borussia Dortmund II hinnehmen. Njinmah (18.) und Pfanne (22.) schossen den "kleinen" BVB bereits in Hälfte eins auf die Siegerstraße. Der SVW hatte auch in Durchgang zwei nichts mehr hinzuzufügen. Im Gegenteil: Der Waldhof musste in Oberhausen sogar noch das 0:3 durch Njinmahs zweiten Treffer (64.) sowie das 0:4 durch Pasalic (90.+4) schlucken. Der BVB II feierte damit nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück ganz wichtige drei Zähler im Keller.

Durch die Siege Bayreuths und Dortmunds verbleibt der VfB Oldenburg unter dem Strich. Der Aufsteiger verlor in Paderborn gegen den SC Verl mit 1:2 und kassierte die dritte Niederlage in Folge. Kurz vor (43. Sessa, Elfmeter ) und nach der Pause (49. Krasniqi) traf zunächst Verl, dann Oldenburg. Anschließend hatte Oldenburg sogar Oberwasser, doch Ochojski schlug für den SCV (69.) eiskalt zu. Beim 2:1 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Hawkins rettet Ingolstadt spät gegen Essen

Ingolstadt sah sich nach dem dramatischen 4:3-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken wieder auf dem richtigen Weg, schien gegen Rot-Weiss Essen aber hart auf dem Boden der Realität aufzuschlagen. Denn der Aufsteiger führte bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit durch einen Treffer von Harenbrock (80.) mit 1:0. Dann aber war Hawkins zur Stelle und traf zum 1:1 (90.).

Keine Tore fielen dagegen in der Partie zwischen Duisburg und Meppen. Der SVM bleibt damit in der Abstiegszone stecken.