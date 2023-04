Osnabrück schlägt den Spitzenreiter - Wiesbaden unbeirrt - HFC gewinnt Kellerduell

Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Ausgangslage für das Saisonfinale weiter verbessert. Nicht abschütteln ließ sich der VfL Osnabrück, der den Spitzenreiter schlug. Einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt fuhr Halle ein.

Während sich die Verfolger Saarbrücken und Dresden die Punkte am Freitagabend gegenseitig wegnahmen, konnte der SV Wehen Wiesbaden am Samstag seine eigene Ausgangslage für das Saisonfinale weiter verbessern. Gegen die zuletzt formstarken Löwen aus München gelang ein 2:0-Sieg - eingeleitet von Fechner, der bereits in der 10. Minute per Kopf traf. Ein Prtajin-Kracher in der 84. Minute markierte den Schlusspunkt. Die Hessen rangieren nach nun fünf Siegen in Folge weiter auf Rang zwei, konnten den Vorsprung auf das Verfolger-Duo Saarbrücken/Dresden (je 56 Zähler) aber auf sechs Punkte ausbauen.

Nicht abschütteln ließ sich der VfL Osnabrück (54), der nach zwei Niederlagen in Folge ohne eigenen Torerfolg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Elversberg einen 1:0-Sieg feierte. Simakala (79.) ließ die Bremer Brücke nach Vorarbeit des eingewechselten Wulff beben. Die SVE hat mit 66 Zählern aber weiterhin ein komfortables Polster.

Nichts mit dem Aufstiegsrennen zu tun hatten die restlichen vier Samstagspartien. Aue und Verl, die sich im gesicherten Mittelfeld tummeln, trennten sich 2:3. Sessas Doppelpack (20./46.) wusste Barylla (50.) zu kontern; nach Probsts Treffer (71.) brachte Tashchy den FC Erzgebirge per Handelfmeter (83.) noch einmal heran - doch dabei blieb es dann auch.

Oldenburg versaut Köllners Heim-Debüt

Nun in den Keller, wo sich der VfB Oldenburg noch nicht abschreiben lassen will. Nach drei Niederlagen in Serie gelang dem Team von Fuat Kilic in Ingolstadt mal wieder ein Sieg (2:0). Die Schanzer verschliefen die Anfangsphase komplett, was Deichmann (3.) und Hasenhüttl (17.) jeweils nach Ecken eiskalt ausnutzten. FCI-Trainer Michael Köllner steuerte bei seinem Heimspiel-Debüt mit frühen Wechseln gegen, woraufhin sich die Schanzer stabiler präsentierten. Doch gegen mutige und selbstbewusste Oldenburger sollte der Anschluss nicht mehr gelingen.

Halle gewinnt "Sechs-Punkte-Spiel"

Das Kellerduell in Bayreuth konnte der Hallesche FC mit 1:0 für sich entscheiden und die Oberfranken damit auf vier Zähler distanzieren. Als Matchwinner entpuppte sich Berko (40.). Der HFC feierte zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Serie und blieb auch im zehnten Spiel unter Sreto Ristic ungeschlagen. Unnötig: Halles Deniz sah wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte.

Im anderen Kellerduell setzte sich Borussia Dortmund II gegen Schlusslicht SV Meppen mit 1:0 durch und fuhr dadurch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. Njinmah (57.) fasste sich ein Herz und besorgte per Distanzschuss die Entscheidung.