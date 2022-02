Osnabrück: Scherning freut sich über "die Qual der Wahl"

Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es in Osnabrück zum Topspiel, wenn der Fünfte den Dritten aus Braunschweig empfängt. Beim VfL ist die Stimmung im Vorfeld sehr gut.

"Personell haben wir alle Spieler zur Verfügung, das ist natürlich sehr erfreulich. Die Stimmung ist gut, klar, wenn du so lange in Folge nicht verloren hast", eröffnete Osnabrücks Coach Daniel Scherning gut gelaunt die Pressekonferenz vor dem Duell mit Braunschweig am Samstag.

Siebenmal in Folge verlor der VfL nicht, es gab in dieser Phase drei Siege und vier Remis. Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen, er kündigte aber dennoch an, dass es Änderungen geben könnte. "Das ist schon möglich", sagte Scherning. "Wir haben auf zwei, drei Positionen verschiedene Möglichkeiten, die mir im Kopf herumschwirren. Das ist eine schöne Situation, wenn du als Trainer die Qual der Wahl hast, weil alle Spieler an Bord sind."

Egal mit welchem Personal, am Samstag will Osnabrück die drei Punkte zu Hause behalten. Auch die 5000 erwarteten Zuschauer sollen dem VfL dabei helfen. Mit einem Sieg könnte der aktuelle Fünfte zum Dritten aus Braunschweig punktetechnisch aufschließen. Die Eintracht hat 45 Punkte auf dem Konto, Osnabrück 42.

Scherning: "Sie stehen völlig zu Recht da oben"

"Sie haben gezeigt, über welche Qualität sie verfügen", sagte Scherning und spielte damit unter anderem auf das beeindruckende Braunschweiger 6:0 unter der Woche bei Viktoria Berlin an. "Das ist eine Mannschaft, die sehr gefestigt wirkt. Sie haben eine klare Struktur und sind in der Lage, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. Das ist ein Team, das völlig zu Recht da oben steht."