Osnabrück ohne Taffertshofer und Heider - Wooten kriegt die nächste Chance

Sechs Spieler fehlen Osnabrücks Trainer Daniel Scherning am Wochenende gegen den SC Freiburg II. Unter anderem fällt Kapitän Marc Heider aus - doch prominenter Ersatz steht bereit.

Es war ein bemerkenswertes Wochenende für den VfL Osnabrück. Erst wurden mit Ulrich Taffertshofer und Kapitän Marc Heider zwei Leistungsträger positiv auf Corona getestet, dann gab es mit neu formierter Elf gegen Mannheim nach zweimaligem Rückstand ein spektakuläres 3:3. Dabei stand Andrew Wooten durch den Ausfall von Heider erstmals in der Startelf.

Wootens Wille auf dem Weg zurück

"Jede Spielminute tut mit gut", sagte der Sommer-Zugang später. Wooten hatte sich noch im Laufe der Saisonvorbereitung verletzt und war seitdem ausgefallen. Auf seinem Weg zum Comeback habe ihn, so VfL- Trainer Scherning, vor allem sein "Wille zurückzukommen" ausgezeichnet. Auch aufgrund der Mentalität sei er bereits mit Wooten zufrieden gewesen, als dieser noch gar nicht spielen konnte. "Ich bin überzeugt von ihm und auch davon, wie gut er als Persönlichkeit und Sportler in die Mannschaft passt", sagt Scherning.

Gegen Freiburg wird Wooten aller Voraussicht nach seine zweite Bewährungsprobe von Beginn an erhalten, da sich Heider - wie auch Taffertshofer - mit leichten Symptomen nach wie vor in Quarantäne befindet. Neben den beiden positiv getesteten Akteuren fehlen Scherning auch Oliver Wähling, Jan Chorushij, Manuel Haas und Lukas Sprekelmeyer.

Osnabrück für junge Breisgauer ein Highlight

Gegen ein "spielfreudiges junges" Team aus Freiburg, "das unbekümmert und selbstbewusst Fußball spielen" könne, setzt Scherning auf die Erfahrenheit seines Teams. "Wenn du als U 23 aus Freiburg nach Osnabrück fährst, ist das glaube ich schon ein Highlight", sagt der VfL-Coach, "da gilt es dann - nicht nur bei jungen Spielern - erstmal ruhig zu bleiben".

Einer, der beim VfL über reichlich Erfahrung verfügt, ist Wooten. "Er hat bereits in Mannheim ein gutes Spiel gemacht. Wie er die Bälle gehalten und unser Pressing intensiv ausgelöst hat, war gut", sagt Scherning und deutet durch einen Verbesserungsvorschlag an, dass dieser erneut seine Chance bekommt: "Was etwas gefehlt hat, sind die Boxsituationen, das wird kommen - auch am Sonntag schon."