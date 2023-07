Osnabrück kritisiert Geldstrafe: "Wir hoffen, dass der DFB seine Bestrafungspraxis überdenkt"

Wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger hat das Sportgericht des DFB den VfL Osnabrück mit einer Geldstrafe belegt. Der Zweitliga-Aufsteiger übt Kritik am Verband und dessen "Bestrafungspraxis".

Osnabrücker Fans bejubeln den Aufstieg in die 2. Bundesliga. IMAGO/PaetzelPress

Am 27. Mai gab es für die Anhänger des VfL Osnabrück gleich zweimal kein Halten mehr: Im letzten Saisonspiel gegen Borussia Dortmund II (2:1) rannten zahlreiche Zuschauer erst nach dem Siegtreffer durch Jannes Wulff und kurz darauf nach Abpfiff auf das Spielfeld und bejubelten den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Wegen des zusätzlichen Abbrennens Bengalischer Feuer im Vorfeld der Partie hatte der DFB am Dienstag vermeldet, den VfL nun wegen dreier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 9900 Euro zu belegen.

Welling fordert, "positive, gewaltfreie Emotionen zuzulassen"

Am Tag darauf folgte die Stellungnahme der Osnabrücker, die generelle Kritik am DFB und dessen Verhängung von Strafen beinhaltete: "Die Bestrafungspraxis des Verbandes war während der gesamten Saison bereits ein nicht immer nachvollziehbares Ärgernis, weil die Begründungen für die Verhängung für Pyrostrafen aus unserer Sicht schlicht nicht haltbar sind", sagte Dr. Michael Welling, der Geschäftsführer des VfL. Ihm zufolge sei die Absicht, mit Geldstrafen Prophylaxe zu betreiben, "fehlgeleitet". Welling sagte außerdem: "Auch wenn es notwendig ist, die Sicherheit von Zuschauern in den Fokus zu rücken, hoffen wir, dass der DFB mit Blick auf Pyrotechnik seine Bestrafungspraxis überdenkt und dringend reformiert."

In seiner Mitteilung kritisiert der VfL zudem, dass der Platzsturm nach Abpfiff als unsportliches Verhalten gewertet wurde. Welling forderte diesbezüglich grundsätzliche Änderungen: "Es muss im Interesse von Fußballfans, der Vereine und des DFB sein, ein solches Regelwerk zu verändern und positive, gewaltfreie Emotionen zuzulassen."

Der Zweitligaaufsteiger teilte abschließend mit, zur Akzeptanz und Begleichung der Geldstrafe gezwungen zu sein. Die Berechtigung dieser Strafe wolle man jedoch nicht anerkennen.