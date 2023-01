Osnabrück klettert - Baumann erlöst Zwickau - FCS und FCI stolpern

Der VfL Osnabrück ist in der Tabelle weiter geklettert und feierte in Duisburg seinen fünften Sieg in Folge. Die Aufstiegsanwärter Saarbrücken und Ingolstadt kassierten Niederlagen, vor allem die Schanzer taumeln nach der dritten Niederlage im neuen Jahr in eine Krise. Das Kellerduell in Halle entschied Zwickaus Baumann.

Osnabrücks Robert Tesche (li.) marschiert mit dem VfL, Zwickaus Baumann (Mi.) traf in Halle doppelt - während der FC Ingolstadt in Bayreuth stolperte imago images/picture alliance

Tor und Assist: Sessa führt Verl zum Sieg über Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken - auswärts das zweitbeste Team der Liga - hat die Chance verpasst, den zweiten Platz zurückzuerobern und eine 0:2-Niederlage beim SC Verl kassiert. Die Saarländer waren anfänglich zwar das bessere Team, doch just in dieser Phase schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Sessa wurde mit einem weiten Steilpass geschickt, den der Ex-Lauterer, der nach seinem spätem Ausgleich gegen Essen in die Anfangsformation berufen worden war, zum 1:0 für den SC abschloss. Auch am zweiten Treffer Mitte der zweiten Hälfte war der Deutsch-Argentinier entscheidend beteiligt: Nach seinem tollen Solo musste Otto den Ball nur noch über die Linie drücken. Beim 2:0 für die Ostwestfalen blieb es bis zum Schluss.

Trotz Rehms Warnung: Schanzer verlieren zum dritten Mal in Folge

Mit dem FC Ingolstadt stolperte ein weiterer Aufstiegsanwärter im Parallelspiel - die Schanzer kassierte in Bayreuth die dritte Niederlage in Folge. Die SpVgg Bayreuth begann mutig und wurde nach etwas mehr als einer Viertelstunde für ihre Bemühungen belohnt: Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm hatte zwar vor dem Spiel noch ausdrücklich vor der Konterstärke des Aufsteigers gewarnt, doch just ein solcher Tempo-Gegenstoß führte zum 1:0 der Altstadt. Ziereis schloss aus kurzer Distanz mustergültig ab - 1:0. In einer vor allem von den Oberfranken intensiv geführten Partie ging es danach munter zur Sache mit Chancen auf beiden Seiten. Mit Hochspannung ging es in die Schlussphase, in der die Hausherren nach Gelb-Rot für Zejnullahu einige Minuten in Unterzahl bestehen mussten - aber mit Erfolg. Durch das knappe 1:0 bleibt die SpVgg in Tuchfühlung zum rettenden Ufer.

Osnabrück klettert nach fünftem Sieg in Serie weiter

Den fünften Sieg in Serie feierte der VfL Osnabrück: In der Anfangsphase brachte Kleinhansl die Lila-Weißen mit einem Traumtor in Führung. Noch vor der Pause legte Tesche nach einem Standard nach und erzielte das 2:0. Wenige Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da brachte Stoppelkamp den MSV ebenfalls mit einem traumhaften Treffer aus der Distanz zurück. Danach erarbeiteten sich beide Seiten teils hochkarätige Chancen - dem MSV-Druck hielt der VfL am Ende aber erfolgreich Stand und näherte sich damit den Spitzenplätzen weiter an (fünf Punkte).

Dank Baumanns Doppelpack: Zwickau besteht im Krisenduell

Schwer unter Druck standen vor dem Krisenduell zwischen Halle und Zwickau beide Klubs und Trainer. Baumann, schon beim enttäuschenden 1:3 in München ein Aktivposten nach seiner Einwechslung, rechtfertigte seine Startelf-Nominierung mit einem Gewaltschuss aus halbrechter Position ins linke Eck zum 1:0. Der FSV, bei dem Schneider nach seinem viel diskutierten Wechsel von Beginn an spielte, stand im zweiten Abschnitt unter Druck, Torhüter Brinkies war mehrmals gefragt - ehe Baumann mit einem Konter in der Schlussphase den Deckel zum 2:0 draufmachte. Zwickau steht damit wieder knapp über dem Strich, Halle bleibt in der Abstiegszone.

Keine Sieger in Meppen und in Aue

Seit 16 Spielen wartet der SV Meppen inzwischen auf einen Sieg. Im Heimspiel gegen Oldenburg spielte der SV 1:1. Dombrowka erzielte in der Anfangsphase sein erstes Saisontor und damit die Führung für das Schlusslicht. Im direkten Gegenzug hatte der SVM allerdings Glück, dass die Gäste nach Mazaggs Ziehen an Wegners Trikot keinen Elfmeter bekamen. Davon ließ sich der Aufsteiger aber nicht beirren - und kam nach einem Standard zurück: Wegner traf zum 1:1, damit war der Endstand früh hergestellt. Erzgebirge Aue hat im Heimspiel gegen Freiburg II leistungsgerecht 0:0 gespielt.

Mannheim und Wiesbaden am Sonntag - 1860 empfängt Dynamo zum Traditionsduell

Mit Waldhof Mannheim und dem SV Wehen Wiesbaden sind am Sonntag zwei Aufstiegskandidaten im Einsatz. Der SV Waldhof peilt ab 13 Uhr seinen zweiten Auswärtssieg in dieser Saison an, durch den der Vier-Punkte-Rückstand auf die Aufstiegsränge verkürzt werden könnte. Ab 14 Uhr kann sich der Zweite Wehen Wiesbaden durch einen Dreier bei Borussia Dortmund II - gespielt wird im Signal-Iduna-Park - absetzen.

Am Montag (19 Uhr) steigt dann das Traditionsduell zwischen 1860 München und Dynamo Dresden. Während die Löwen nach dem Ende ihres Negativlaufs wieder ins Aufstiegsrennen eingreifen wollen, geht es für die SGD darum, in Sichtweite der vorderen Ränge zu bleiben.

Elversberg marschiert weiter

Bereits am Freitag hatten die Aufsteiger SV Elversberg und Rot-Weiss Essen den Spieltag eröffnet. Nach forschem Beginn der Gäste aus dem Ruhrgebiet, stellte der Spitzenreiter seine Form unter Beweis und gewann letztlich verdient mit 3:0 durch Tore von Feil, Woltemade und Suero in der letzten halben Stunde.