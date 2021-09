Osnabrück in Lautern - Eintracht empfängt Mannheim - Löwen auf dem Prüfstand

Der Dritte Osnabrück reist am Samstag auf den Betzenberg, in Braunschweig duellieren sich mit der Eintracht und Waldhof Mannheim zwei weitere Verfolger direkt. 1860 München steht gegen den SC Verl außerdem unter Zugzwang.

Findet der FCK ein Gegenmittel gegen "ziemlich variable" Osnabrücker?

Kaiserslautern hat sich gefangen, dem lang ersehnten ersten Auswärtssieg soll am Samstag nun der zweite Heimsieg folgen. Auf zwei Dreier in Folge wartet der FCK aber schon seit Dezember 2019. Und mit Osnabrück kommt ein Gegner, der zuletzt zu überzeugen wusste und 13 Zähler aus fünf Partien holte. "Wir pressen extrem hoch, wir wollen niemals abwarten, sondern immer agieren", sieht VfL-Routinier Heider das Geheimnis des Erfolgs. Findet der FCK ein Gegenmittel? Das glaubt Heider nicht, schließlich seien die Lila-Weißen "ziemlich variabel".

Heimrecht im Abstiegskampf - Löwen bei Verl auf dem Prüfstand

Viktoria Köln (5 Punkte, gegen Duisburg), Würzburg (7, gegen Wiesbaden) und Meppen (11, gegen Saarbrücken) haben Heimrecht, um den im Abstiegskampf benötigten Dreier einzufahren. 1860 München (11 Punkte) muss nach Verl (12), eine richtungsweisende Partie - vor allem für die ambitionierten Löwen. Stellt Trainer Michael Köllner das System um?

Braunschweig konnte am Mittwochabend drei Punkte aus Freiburg entführen, "ein Sieg des Willens", wie Torschütze Krauße erklärte. Legt die Eintracht gegen die punktgleichen Mannheimer (beide 15) im Verfolgerduell nach?

Hyballa-Debüt auf der Türkgücü-Trainerbank gegen Ex-Klub BVB

Drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen - die allerdings aus den letzten vier Spielen. Türkgücü hat sich daraufhin von Petr Ruman getrennt, Peter Hyballa soll die Münchner wieder in die Erfolgsspur führen. Gelingt am Sonntag beim Debüt gegen Ex-Klub Dortmund, für den er von 2007 bis 2010 für die U 19 verantwortlich zeichnete, die Trendwende? Beim BVB II ist der Einsatz vom bislang überzeugenden Abwehrmann Finnsson fraglich (Knieprobleme).

Zwickau kann mit einem Sieg gegen Freiburg II mit den Breisgauern gleichziehen und den Abstiegsplatz verlassen.

Aufsteigerduell in Berlin zum Abschluss des 10. Spieltages

Der 10. Spieltag wird am Montagabend mit dem Aufsteigerduell zwischen Viktoria Berlin und TSV Havelse abgeschlossen. Die Viktoria verpasste zuletzt durch eine Niederlage gegen Mitaufsteiger Freiburg II (0:2) den Sprung an die Tabellenspitze, Havelse feierte dagegen den ersten Drittliga-Sieg überhaupt beim 1:0 gegen Viktoria Köln.

Halle siegt im Derby

Der personell arg gebeutelte Hallesche FC schlug am Freitagabend zum Auftakt der 10. Runde Tabellenführer Magdeburg und beendete eine Serie von vier sieglosen Spielen (0/3/1). Ein weiterer herber Rückschlag für den FCM nach dem 1:2 am vergangenen Spieltag gegen die bis dahin noch sieglosen Würzburger. Dabei ging die Titz-Elf in einem äußerst rasanten Derby in Führung, Halle drehte aber die Partie. Brünkers Anschluss gut zehn Minuten war zu wenig.