Osnabrück holt Offensivtalent Oduah

Der VfL Osnabrück hat sich mit Emeka Oduah verstärkt. Nicht nur mit Blick auf den Rest der Saison 2021/22, wie der Hinweis auf den "langfristigen Vertrag" unterstreicht.

20 Regionalliga-Einsätze, acht Tore - dass diese Zahlen auch bei höherklassigen Klubs für Begehrlichkeiten sorgen, ist kein Wunder. Vor allem, wenn die Werte von einem 19-Jährigen erbracht werden. Und so ist es auch keine Überraschung, dass Emeka Oduah den Nordost-Regionalligisten Union Fürstenwalde nach nur einem halben Jahr schon wieder verlässt und sich dem VfL Osnabrück anschließt.

"Emeka Oduah ist ein technisch versierter Spieler, der eine hohe Dynamik und Wucht entwickeln kann. Er passt perfekt zu unserer Spielidee und kann sich bei uns optimal weiterentwickeln", beschreibt Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh den bei Viktoria Berlin, Hannover 96 und im letzten Junioren-Jahr beim Berliner AK ausgebildeten Neuzugang

Mit seinen Eigenschaften könnte Oduah auch kurzfristig helfen. Denn während 20 Gegentore den zweitbesten Wert unter allen Drittligisten bedeuten, sind 27 erzielte Treffer weit weg von einem Spitzenwert. Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit ließ der VfL im bisherigen Saisonverlauf oft vermissen.

Oduah erwartet keine Eingewöhnungsprobleme

So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Niedersachsen den eigentlich zunächst für den Sommer vorgesehenen Wechsel Oduahs vorzogen und der schlaksige, 1,92 Meter große Angreifer ab sofort im VfL-Trikot auf Torejagd geht.

Selbst erwartet er keine Eingewöhnungsprobleme. "Ich denke, ich werde mich schnell einleben", sagt er in einem vom Verein geführten Interview und stieg am Montag ins Training ein. Bereits am Dienstag wartet das nächste Spiel auf Oduah und seine neuen Kollegen: An der Bremer Brücke empfängt der VfL im Rahmen des 23. Drittliga-Spieltags die Würzburger Kickers.