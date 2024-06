Osnabrück holt Conus aus Aarau

Am Montagmittag hat der Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück den nächsten Neuzugang für die Saison 2024/25 präsentiert: Vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau wechselt Bastien Conus an die Bremer Brücke. Der 26-jährige Linksverteidiger absolvierte zuletzt 30 Partien in der Challenge League.