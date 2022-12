Cissé steht richtig: Schalke gleicht spät gegen Drittligist Osnabrück aus

Der FC Schalke 04 hat das Fußballjahr 2022 mit einem Unentschieden beendet. Beim Drittligisten Osnabrück ging der Bundesligist zunächst in Führung, ehe der VfL die Partie drehte. In der Schlussphase stand Cissé nach einem Freistoß doch noch richtig.

Ibrahima Cissé besorgte mit seinem 2:2 den Endstand beim letzten Schalker Test des Jahres in Osnabrück. IMAGO/osnapix

Zum Jahresabschluss stand für den FC Schalke 04 noch ein Testspiel beim Drittligisten Osnabrück an. An der gut besuchten Bremer Brücke gehörte die erste gute Aktion einem königsblauen Geburtstagskind. Kozuki setzte an seinem 22. Geburtstag einen Distanzschuss aus rund 18 Metern ins lange Eck zur Führung (16.).

Chato kontert Geburtstagskind

Osnabrück versteckte sich nicht und wäre beinahe durch Engelhardt zum postwendenden Ausgleich gekommen, Fährmann parierte allerdings (18.). Der Keeper war auch vier Minuten später bei Chatos Kopfball zur Stelle, beim Nachschuss des Innenverteidigers dann aber machtlos (22.).

Bis zur Pause war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die dicksten hatte der Bundesligist, der gleich auf sechs Spieler krankheitsbedingt verzichten musste (Heekeren, Karaman, Larsson, Mohr, Sané und Schell). Der 20-jährige Adamczyk im Kasten des Drittliga-Zehnten war aber gegen Bülter (27.) und Terodde (38.) hellwach.

Simakala dreht die Partie vom Punkt

Der zweite Durchgang war noch keine Minute alt, schon gab es Elfmeter für Osnabrück. Brunner hielt Simakala, der Gefoulte verwandelte gegen den erst eingewechselten Schwolow sicher - und drehte die Partie (46.).

Im zweiten Durchgang hatte die Partie, auch bedingt durch einige Wechsel, nicht mehr den Unterhaltungswert des ersten. Trotzdem hätte der zur Pause für Terodde eingewechselte Polter zweimal ausgleichen können (52., 70.).

Cissé gleicht spät aus

Allzu viel Druck in der Offensive konnte der Bundesligist aber nicht mehr entwickeln. In der Schlussphase gelang Cissé immerhin nach einem weiten Freistoß von Ivan noch der Ausgleichstreffer (86.).

Aydin hätte mit einem Distanzknaller fast sogar noch den Lucky Punch gesetzt, doch der eingewechselte Kühn kratzte den Ball ebenso aus dem Eck (90.+2) wie sein Gegenüber Schwolow gegen Rorigs Abschluss (90.+3) - und so blieb es beim 2:2 zum Jahresabschluss.

Nach der Weihnachtspause geht es für Schalke am 2. Januar ins Trainingslager nach Belek. In der Bundesliga muss das Schlusslicht am 16. Spieltag nach Frankfurt (21. Januar, 15.30 Uhr). Für Osnabrück startet der Ligabetrieb schon eine Woche früher mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln (14 Uhr).