Traumtor zum Drittligastart: Osnabrück besiegt Duisburg

Der VfL Osnabrück vergab zum Start in Liga gegen MSV Duisburg sehr viele Chancen - und lief Gefahr, 0:0 zu spielen. Dass es dazu nicht kam, war Köhler zu verdanken, der mit einem Traumtor das Spiel entschied.

Osnabrück-Trainer Daniel Scherning schickte seine Mannschaft mit fünf Neuzugängen ins Rennen: Giamfy, Chato, Tesche, Putaro und Engelhardt durften von Beginn an spielen. Dagegen startete Duisburgs Coach Torsten Ziegner seinerseits mit vier Neuen: Müller, Mai, Senger und Kölle erhielten ein Startelfmandat.

Osnabrück startet druckvoll, aber glücklos

Der VfL kam mit den vielen neuen Akteuren zunächst deutlich besser klar und dominierte die Anfangsphase. Oft liefen die Zebras hinterher, ein rüder Tritt Stoppelkamps, für den er mit Gelb gut bedient gewesen war, blieb lange das einzige Highlight der Gäste (8.). Anders Osnabrück, das durch einen sehenswerten Freistoß von Simakala den ersten offensiven Höhepunkt setzte (14.), bevor dessen vermeintlicher Führungstreffer per Fallrückzieher (!) wegen Abseits keine Anerkennung fand (17.).

Tesche (34.) und erneut Simakala (41.) ließen weitere Chancen zur Führung aus. Der MSV brachte es seinerseits im ersten Durchgang auf einen nennenswerten Abschluss durch Bouhaddouz und hatte somit Glück, dass es mit dem 0:0 in die Pause ging.

Köhlers Kracher zur Entscheidung

Torsten Ziegner reagierte mit Wiederanpfiff und brachte Ekene für Bakir. Das Spiel blieb aber das gleiche: Osnabrück kontrollierte, wurde immer wieder gefährlich, belohnte sich jedoch nicht, allen voran Tesche, der völlig freistehend aus fünf Metern nur den Pfosten traf (59.).

Der bis dahin besten Möglichkeit der Hausherren folgte zunächst etwas Leerlauf. Stoppelkamp probierte sich technisch sehr ansprechend aus der Distanz (67.), klare Chancen ließen allerdings auf sich warten.

Erst in den Schlussminuten scheiterte Putaro am wiederholt stark reagierenden Müller (81.), bevor Köhler keine sechzig Sekunden später den Bann brach und mit einem wunderbaren Volley aus 25 Metern zum 1:0 traf - dem hatte Duisburg in der Folge nichts mehr entgegenzusetzen.

Am 2. Spieltag gastiert der VfL Osnabrück bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue, Anstoß ist am Sonntag, 7. August, um 14 Uhr. Zwei Tage zuvor empfangen die Duisburger Aufsteiger Rot-Weiss Essen zum Freitagabendspiel um 19 Uhr.