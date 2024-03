Osnabrück findet neuen Geschäftsführer Sport in der Schweiz

Der VfL Osnabrück hat "mehrere Kandidaten" gefiltert und jetzt mit Philipp Kaufmann einen neuen Geschäftsführer Sport vorgestellt. Der Schweizer war zuletzt beim FC Basel angestellt.

Geht seine neue Aufgabe beim VfL mit Respekt an: Philipp Kaufmann. VfL Osnabrück / Jonas Jürgens

Der abstiegsbedrohte Zweitligist hatte in den letzten Wochen intensiv nach einem Sportchef Ausschau gehalten und stellte am Montag Philipp Kaufmann vor. Der 30-Jährige muss gleich eine anspruchsvolle Aufgabe bewältigen, denn Osnabrück steht trotz des überraschenden Erfolgs beim HSV (2:1) als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand und vor dem Gang in die 3. Liga.

"Wir haben Ende 2023 den Prozess für die Suche nach einem Geschäftsführer Sport besprochen und aufgesetzt. Wir haben mehrere potenzielle Kandidaten gefiltert und mit einer engeren Auswahl mehrere Gespräche geführt. Dabei hat uns Philipp Kaufmann, der bereits auf eine spannende Vita bei einem international agierenden Traditionsverein zurückblicken kann, mit seiner fachlichen Expertise und seiner sehr reifen Persönlichkeit absolut überzeugt", kommentierte Beiratsvorsitzender Holger Elixmann die Personalie in einer Pressemitteilung.

Damit wird der VfL künftig wieder zwei Geschäftsführer in seiner Organisationsstruktur aufweisen. Nachdem der sportliche Bereich jetzt in Kaufmanns Händen ist, wird sich Dr. Michael Welling als zweiter Geschäftsführer weiter um sämtliche wirtschaftliche Themen kümmern.

Kaufmann: "Ich bin mir der Bedeutung des VfL bewusst"

"Ich bin mir der Bedeutung des VfL bewusst und werde die bevorstehenden Aufgaben mit Respekt aber auch voller Energie und Freude angehen", wird Kaufmann von seinem neuen Klub zitiert. "Zunächst gilt es für mich, den bisherigen Eindruck von außen nun von innen zu beleuchten, und mich einerseits intensiv mit Michael Welling auszutauschen bezüglich der zukünftigen Gesamtausrichtung." So werde auch die neue Spielzeit bereits geplant.

Kaufmann war zuletzt beim 20-maligen Schweizer Meister FC Basel unter Vertrag. Der gebürtige Schweizer war seit 2017 in Basel angestellt und wurde dort vor rund einem Monat freigestellt. Beim FCB war er Spieler, Praktikant, Sportkoordinator, Kaderplaner und zuletzt Technischer Direktor. Am Dienstag wird sich Kaufmann im Rahmen einer Pressekonferenz (11 Uhr) persönlich vorstellen.