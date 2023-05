Osnabrück feiert "dreckigen Arbeitssieg": "Haben ein Statement gesetzt"

Mit einem hart erkämpften 1:0 hat sich der VfL Osnabrück gegen den SC Verl durchgesetzt. Durch den Sieg spitzt sich das Aufstiegsrennen weiter zu. Am kommenden Spieltag steht das Derby gegen Meppen an.

Der VfL Osnabrück hat am Montagabend im engen Aufstiegsrennen der 3. Liga nachgezogen und den SC Verl mit 1:0 geschlagen. In der Home Deluxe Arena in Paderborn war die Mannschaft von Tobias Schweinsteiger großem Druck ausgesetzt.

"Es war das erwartet schwere Spiel", resümierte der Coach auf der anschließenden Pressekonferenz. "In der ersten Halbzeit haben wir noch ein paar Mal hohes Pressing hingekriegt und die Räume spielerisch gefunden", analysierte der Coach. In diese Phase hinein brachte Noel Niemann den VfL mit seinem abgefälschten Schuss in Führung.

Im zweiten Durchgang war dann allerdings kaum noch was von den Gästen zu sehen. "Wir sind vorne gar nicht mehr hingekommen, und haben auch keine Räume im Umschalten mehr gefunden. Wir haben ein paar Freistöße gezogen, aber so richtig gefährlich sind wir nicht geworden", wusste auch Schweinsteiger, der entsprechend froh war, die drei Punkte mitgenommen zu haben.

Einen großen Anteil daran hatte auch Torwart Philipp Kühn, der seinen Kasten zum achten Mal in dieser Saison sauber hielt. "Das zeichnet uns in den letzten Wochen und Monaten aus, dass wir solche Spiele dann auch mal ziehen. Das ist dann einfach ein dreckiger 1:0-Arbeitssieg", fasste der 30-Jährige im Interview mit vereinseigenen Medien zusammen.

Der Aufstiegskampf gewinnt weiter an Spannung

Damit bringen die Lila-Weißen jede Menge Spannung in den Aufstiegskampf. Dresden liegt mit 63 Punkten auf dem dritten Platz, der zum direkten Aufstieg berechtigen würde, da Freiburg II nicht in die zweite Liga darf. Dahinter lauern Wiesbaden und Osnabrück punktgleich. Auch Saarbrücken, einen Zähler hinter dem Trio, ist noch voll im Rennen. "Es war wichtig nachzuziehen. Die Konkurrenz hat gepunktet. Deswegen haben wir auf jeden Fall ein Statement gesetzt."

Am kommenden Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht dann das Duell gegen den zuletzt erstarkten SV Meppen an. "Da fing alles im letzten Jahr an, mit dem ersten Auswärtssieg im Derby. Das sind gute Erinnerungen", blickte Kühn auf das 3:0 am 17. Spieltag zurück. Es war das letzte Spiel im Jahr 2022. Anschließend arbeiteten sich die Osnabrücker bis in die Spitzengruppe vor.

An den SC Verl richtete Coach Schweinsteiger derweil noch ein paar nicht ganz uneigennützige Wünsche. "Ich hoffe, dass ihr noch ein paar Punkte holt. Das wird für uns vielleicht auch nicht so schlecht sein." Der SCV ist Samstag (14 Uhr) zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden.