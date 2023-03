Osnabrück empfängt Dresden im Aufstiegskampf: Duell der Top-Scorer

Der VfL Osnabrück ist das Team mit der besten Punkteausbeute im Jahr 2023. Dynamo Dresden sammelte nur zwei Zähler weniger. Nach dem verrückten 3:2 in der Hinserie ist das Rückspiel ein wegweisendes Spiel im engen Aufstiegskampf. In der 3. Liga ist die SGD gegen den VfL bislang ungeschlagen.

Der Aufstiegskampf in der 3. Liga ist weiterhin völlig offen. Nur fünf Punkte trennen den SV Wehen Wiesbaden auf Platz drei, der zum direkten Aufstieg berechtigen würde (Freiburg II steht aktuell auf Platz zwei, darf aber nicht aufsteigen), und den SV Waldhof Mannheim auf Platz sieben.

Am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es zu einem wegweisenden direkten Duell. Der VfL Osnabrück aktuell auf Relegationsplatz vier, empfängt Dynamo Dresden, die einen Platz und einen Punkt dahinter lauern.

Besondere Brisanz bringt auch die Formtabelle in die Partie. Im Jahr 2023 holten die Osnabrücker 29 von 36 möglichen Punkten - Ligabestwert. Die Dresdner, haben in dieser Zeitspanne nur zwei Zähler weniger auf dem Konto.

Allerdings musste die SGD unmittelbar vor dem Spitzenspiel zwei Dämpfer einstecken. Auf die erste Niederlage des Jahres beim 1:2 gegen die SpVgg Bayreuth folgte unter der Woche das Aus im Viertelfinale des Landespokals gegen den FSV Zwickau (0:1). Dabei setzte Trainer Markus Anfang auf große Rotation und scheiterte.

Schweinsteiger hat seine feste Startelf gefunden

Sein Gegenüber, Tobias Schweinsteiger, hat das Werkeln an seiner Startelf dagegen gänzlich eingestellt. Das neue Erfolgsrezept lautet Beständigkeit. In acht der zwölf Partien im neuen Jahr stand die gleiche Anfangsformation auf dem Rasen. Vier Mal gab es eine einzige Veränderung aufgrund einer Gelbsperre.

Was beide Teams gemeinsam haben: einen echten Torgaranten. Dynamo Dresdens Ahmet Arslan führt die Torjägerliste mit 17 Treffern an. Dank acht weiterer Assists ist er auch der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen ligaweit. An 25 der 52 Dynamo-Tore war der 29-Jährige, der von 2016 bis 2018 für den VfL spielte (49 Ligaspiele, drei Tore, eine Vorlage), direkt beteiligt (48 Prozent).

Noch nie verlor Dynamo in der 3. Liga gegen den VfL

Ba-Muaka Simakala sammelte für den VfL 21 Scorerpunkte (13 Tore, acht Assists). Neben Arslan toppt das nur Vincent Vermeij vom SC Freiburg II (22). Der 26-jährige Simakala, der 2021 aus Rödinghausen kam, hat damit unlängst die Werte seiner ersten Drittliga-Saison im vergangenen Jahr getoppt (acht Tore, drei Vorlagen).

Das Hinspiel werden beide Mannschaften jedenfalls noch gut in Erinnerung haben. Am elften Spieltag drehte die SGD einen 0:2-Pausenrückstand und gewann die Partie mit 3:2. Genügend Motivation also für den VfL, um die Niederlage zu korrigieren und den ersten Drittliga-Sieg aller Zeiten gegen die Dresdner einzufahren. In sieben Aufeinandertreffen seit der Einführung 2008 feierte Dynamo vier Siege, drei Mal ging das Spiel unentschieden aus.