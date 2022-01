Osnabrück dockt oben an - Waldhof verpasst Platz 2 - Türkgücü verliert bei Heraf-Debüt

Der 23. Drittliga-Spieltag startete am Dienstag mit einer Überraschung: Mannheim unterlag Köln und verpasste den Sprung auf Platz zwei. Dem nähert sich Osnabrück an. Für Würzburg und Türkgücü wird's im Keller langsam eng.

Halle gegen Viktoria Berlin fiel aufgrund von Corona-Fällen aus ebenso wie das Traditionsduell zwischen 1860 München mit dem formstarken 1. FC Kaiserslautern. Dem hätte Erzrivale Mannheim vorübergehend Platz zwei entreißen können, doch Waldhof bleibt hinter dem FCK. Die Glöckner-Elf verlor überraschend mit 0:1 gegen die personell gebeutelte Viktoria aus Köln. Nach einem ruppigen ersten Durchgang befand sich Waldhof nach der Pause im Tiefschlaf, den Philipp (46.) zum Tor des Tages nutzte. Mit dem zweiten Sieg in Folge arbeitet sich Köln weg von der Abstiegszone.

Heider verstärkt Würzburgs Sorgen

Dort hängen die Würzburger fest, die in Osnabrück beim 0:2 leer ausgingen, seit neun Spielen auf einen Sieg warten (0/3/6) und fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz haben. Heider, der zuvor einen Freistoß an die Latte gesetzt hatte, brachte Osnabrück mit seinem siebten Saisontreffer in Führung, Opoku sorgte kurz nach der Pause für die Entscheidung.

Heraf-Debüt bei Türkgücü misslingt

In Freiburg stieg das Debüt von Türkgücü-Cheftrainer Andreas Heraf - den Negativlauf konnte auch der Österreicher nicht stoppen. Dabei drehten die Münchner bei der Zweitvertretung der Breisgauer die Partie, ein Ende der Serie von zuletzt acht sieglosen Spielen war in Sicht. Dann drehte der SCF II aber spät durch Leopold per Elfmeter (85.), Vermeij (90.+1) und Weißhaupt (90.+4) das Spiel. Türkgücü bleibt auf einem Abstiegsplatz stecken.