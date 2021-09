Osnabrück-Coach Scherning und das Aufstellungspuzzle

Der VfL Osnabrück hat am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) den FSV Zwickau zu Gast. Coach Daniel Scherning hat beim Personal die Qual der Wahl.

Der letzte Anlauf auf den Platz an der Sonne ist dem VfL am vergangenen Spieltag misslungen, auf dem Betzenberg mussten sich die Niedersachsen dem FCK mit 0:2 beugen und konnten somit den Patzer von Spitzenreiter Magdeburg (2:3 in Halle) nicht nutzen. "Die Lust ist groß, es besser zu machen", wird Innenverteidiger Lukas Gugganig auf der vereinseigenen Website zitiert. Und meint damit sicherlich in erster Linie eher den anvisierten Sieg gegen die Sachsen als den möglichen und zumindest vorübergehenden Sprung auf Platz 1, nachdem die Konkurrenz bis auf das punktgleiche Viktoria Berlin (bei 1860 München ebenfalls am Samstag) erst am Sonntag ran muss. Die Vorfreude auf das Heimspiel jedenfalls wächst beim Tabellenvierten auch wegen der seit dem Pandemie-Ausbruch zugelassenen größten Zuschauerunterstützung - 9315 Fans werden kommen.

Bei der Rückkehr des ehemaligen Spielers und Trainers Joe Enochs, der mit dem FSV aktuell auf Abstiegsplatz 17 rangiert, stehen Osnabrücks Coach Scherning nahezu alle Akteure zur Verfügung, nachdem auch der zuletzt gelbgesperrte Sven Köhler zurückkehrt und zudem Abwehrroutinier Maurice Trapp wieder zur Verfügung stehen dürfte.

Die Aufstellung könnte dem 37-Jährigen also etwas Kopfzerbrechen bereiten. Mit dem Gegner dagegen sind die Niedersachsen in ihren bisherigen Heimspielen sehr gut zurechtgekommen: Dreimal gastierte Zwickau seit 2016 beim VfL, der alle drei Vergleiche ohne Gegentor zu seinen Gunsten entschied (1:0; 4:0; 3:0).