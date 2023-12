Oskar Czertowicz erhält bei SG Flensburg-Handewitt Profi-Vertrag

Die SG Flensburg-Handewitt stockt ihren Kader auf: Der Handball-Bundesligist stattet Nachwuchstalent Oskar Czertowicz mit einem Profivertrag bis Saisonende aus.

"Es ist mir eine Ehre, dass ich ein Teil dieser Mannschaft und diesem Club sein kann", betont Oskar Czertowicz nach der Unterschrift unter seinen ersten Profi-Vertrag. Der 17-Jährige fügte mit Blick auf seine Zukunft bei der SG Flensburg-Handewitt in der Handball Bundesliga an: "Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den Mitspielern, Trainern und Staff."

"Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung die Oskar vor allem im Training, aber auch im Spiel zeigt", begründete Flensburgs Trainer Nicolej Krickau die Entscheidung des Vereins. "Ich freue mich, dass wir einem Nachwuchstalent aus unserer Akademie die Möglichkeit geben können, sich bei uns weiterzuentwickeln", so der Däne.

Oskar Czertowicz wurde 2006 in Kwidsyn (Polen) geboren. 2010 kam er als Vierjähriger nach Deutschland, als sein Vater Lukasz einen Vertrag beim Handball-Zweitligisten Wilhelmshavener HV unterschrieb. Ein Jahr später zog es die Familie ins Saarland, wo Sohn Oskar die Jugendteams der HG Saarlouis durchlief. Seit 2021 steht der nun 17 Jahre alte Rückraumspieler im Kader der Nachwuchsabteilung der SG Flensburg-Handewitt.

Seit Januar 2023 trainiert Czertowicz bei den Profis der SG Flensburg-Handewitt mit, das erste Mal im Kader stand er im April 2023 beim Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig. Zwei Monate später folgte das Debüt gegen die Rhein-Neckar Löwen.

"Den Tag im Kalender habe ich mir nicht markiert, aber ich werde ihn nie vergessen", sagte Lukas Czertowicz im SG-Podcast "Hölle Nord" über seine ersten Bundesligaminuten. Die ersten Tore im Profidress der SG folgten vor wenigen Wochen in der EHF European League gegen die Kadetten Schaffhausen. Beim 46:32-Heimerfolg im Oktober steuerte der Nachwuchsspieler vier Treffer bei und verwandelte einen Siebenmeter.

Zusätzlich zu den Trainingseinheiten mit der Profimannschaft der SG steht der 17-Jährige auch noch im Aufgebot der A-Jugend sowie des Juniorteams der SG. "Für mich ist es wichtig, viel zu spielen", so Czertowicz. Daher soll das Talent auch in Zukunft weiterhin viele Spielanteile in diesen Mannschaften erhalten. Neben den drei Teams der Norddeutschen ist Oskar Czertowicz auch im Kader der polnischen Jugend-Nationalmannschaft.

SG-Geschäftsführer Holger Glandorf betont: "Oskar hat sich den Profivertrag verdient. Er ist ein talentierter Jugendspieler, der sein Handballwissen in jeder Trainingseinheit mit der Bundesligamannschaft vergrößern möchte. In den letzten Wochen und Monaten hat er eine großartige Entwicklung gemacht. Wir wollen gemeinsam mit ihm seinen weiteren Karriereweg besprechen und ihm eine gute Perspektive für die Zukunft bieten."