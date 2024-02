Oshoala von Barca in die USA

Die fünfmalige afrikanische Fußballerin des Jahres, Asisat Oshoala (29), verlässt den FC Barcelona nach fünf Jahren. Am Donnerstagabend unterschrieb die Nigerianerin einen Dreijahresvertrag bei Bay FC in der US-amerikanischen NWSL. Oshoala hatte in den vergangenen Jahren mit vielen Treffern zum Höhenflug der Barca-Frauen beigetragen.