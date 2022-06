Osei-Tutu: Bochums ICE muss sich noch gedulden

Beim 2:0 im ersten Test in Wuppertal fehlte Bochums Neu-Erwerbung Jordi Osei-Tutu noch. Auch wegen diverser Verletzungen kam die Karriere des Flügelstürmers noch nicht so recht auf Touren.

Der 23-Jährige, der vom FC Arsenal kommt, ist ja ein alter Bekannter an der Castroper Straße. "Wir haben seine Entwicklung immer verfolgt, und er besitzt enormes Potenzial", ist sich Sebastian Schindzielorz sicher.

Bochums Sportchef hat jedenfalls noch gute Erinnerungen an die Zeit, als Osei-Tutu in der Saison 2019/20 von Arsenal nach Bochum ausgeliehen war. Auf Wunsch seines Stammvereins sollte er eigentlich rechts in der Abwehr spielen, doch dieser Plan hatte sich schnell erledigt, weil der schnelle Sprinter vor allem in der Offensive zündete, mit flotten Dribblings und mutigen Vorstößen am Flügel.

Verletzungspech verhindert den Durchbruch

Aus der Karriere in der Premier League wurde jedoch nichts, auch weil der Mann, der die komplette rechte Seite ausfüllen kann, immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Da er noch nicht in die Planungen des FC Arsenal passte, wurde er wiederholt ausgeliehen, versäumte aber zum Beispiel aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung fast die komplette Saison 2020/21.

Ähnlich lief es im Jahr darauf, als er bei Nottingham Forest auch nicht zum Zuge kam, weil wieder mal der Oberschenkel streikte. Immerhin kam der Flügelstürmer zuletzt bei Rotherham United wieder in Fahrt und absolvierte 16 Pflichtspiele.

Holtmann und Osei-Tut, ein Hochgeschwindigkeits-Express

Jetzt soll es natürlich äußerst behutsam aufgebaut werden, und wird vermutlich in den ersten Testspielen noch gar nicht oder nur ganz kurz dabei sein. Man stelle sich allerdings vor, dass der Neuling gemeinsam mit Top-Sprinter Gerrit Holtmann auf der anderen Seite die Flügelzange des VfL bildet, das wäre in der Tat ein Hochgeschwindigkeits-Express.

Allerdings besitzt Trainer Thomas Reis gerade auf den Flügeln auch noch andere Optionen, zum Beispiel hat sich ja Takuma Asano mitunter empfohlen, und dann ist da natürlich auch noch Routinier Simon Zoller sowie Vorjahreseinkauf Christopher Antwi-Adjei, der bisher allerdings noch nicht überzeugte.

Geduld ist gefragt

"Mit 23 ist Jordi natürlich noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen, auch weil er in den letzten beiden Jahren wegen seiner diversen Verletzungen gar nicht oft im Einsatz war", so Trainer Thomas Reis. "Wichtig ist jetzt erst mal, dass er gut reinkommt und eine anständige Vorbereitung möglichst ohne Verletzungen absolviert."

So wird sich der Sprinter, der ablösefrei kam und bis 2025 unterschrieb, also noch ein wenig gedulden müssen. Aber dass sich das Warten lohnen kann, hat er ja schon in seiner ersten Zeit in Bochum bewiesen.