Oscar: Chinas Königstransfer, der länger bleibt als alle anderen Stars

Im Alter von 25 Jahren verließ Oscar 2016 die europäische Fußballbühne und wechselte von Chelsea nach Shanghai. Das Abenteuer, das ursprünglich nur für einen kurzen Zeitraum angedacht war, dauert nun schon sieben Jahre an.

Im Dalian Suoyuwan Football Stadium herrscht eine Kulisse, die an die Corona-Zeit erinnert: Mit Ausnahme der Ansagen des Stadionsprechers sowie der Musik ist es gespenstisch ruhig, die Plätze sind zum Großteil unbesetzt. Lediglich die mitgereisten Fans im halbvollen Gästeblock harren nach Abpfiff noch im Oberrang aus und blicken gespannt auf das Spielfeld, auf dem ein Podium steht. Links vom Podest warten die bereits umzogenen Spieler von Shanghai Port sehnsüchtig auf die Übergabe "ihres" Meisterpokals.

Dann geht's los: Die Akteure betreten nacheinander das Podium und nehmen die Medaillen in Empfang - einige halten den Moment mit ihren Handykameras fest. Zum Schluss kommt natürlich der Kapitän. Er nimmt die Glückwünsche der vier Verantwortlichen an, die die Medaillen übergeben, reibt sich dann die Hände und reckt abschließend gemeinsam mit dem Vorsitzenden des chinesischen Fußballverbands, Song Kai, den Pokal in die Höhe. Oscar hat es geschafft: Er hält an diesem Tag Anfang November 2023 zum zweiten Mal die Trophäe in den Händen.

Anders als 2018, als Landsmann Hulk den ersten Meisterpokal der Vereinsgeschichte entgegennahm, steht der inzwischen 32-Jährige bei der Pokalübergabe 2023 im Mittelpunkt - der Rollenwechsel ist zugleich ein Sinnbild: Denn während zahlreiche Stars wie Hulk Fernost längst wieder verlassen haben, ist der einstige Königstransfer nach Marouane Fellainis Abschied im November der letzte verbliebene große Name der Liga.

Oscar verlängerte - kurz vor der Einführung der Gehaltsobergrenze

Ein Grund: Oscar hatte zu einem perfekten Zeitpunkt im Dezember 2019, einen Monat bevor die Liga eine Gehaltsobergrenze für ausländische Spieler einführte (drei Millionen Euro), seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert. So soll der Mittelfeldspieler Medienberichten zufolge pro Jahr weiterhin 24 Millionen Euro nach Steuern verdienen. "China hat eine unglaubliche Finanzkraft und macht manchmal Angebote, die man nur schwer ablehnen kann", hatte er bereits nach seinem Wechsel 2017 dem Magazin "Copa90" verraten.

Shanghai stach im Werben um den damals 25-Jährigen, der Chelsea aufgrund seines Reservisten-Daseins unter Antonio Conte nach viereinhalb Jahren verlassen wollte, drei italienische Topklubs (Juventus, Inter und Milan) sowie Atletico Madrid aus. Der chinesische Verein soll als einziger die Ablöseforderung - Medienberichten zufolge zahlte Shanghai 60 Millionen Euro - der Blues erfüllt haben.

Podcast Ist Schultz in Köln mehr als ein Feuerwehrmann? Neues Jahr, neuer Trainer für den 1. FC Köln. Kehrer kehrt zurück in die Ligue 1, Boyd wechselt zum Rivalen, Szoboszlai und Cancelo sind verletzt. alle Folgen

Ursprünglich wollte Oscar nur "zwei, drei Jahre" in Fernost bleiben und anschließend zu einem großen Verein nach Europa wechseln. Doch trotz Angeboten kehrte der Offensivspieler nicht zurück. "Seit 2019 gab es immer wieder ein paar Dinge, die sich für mich ergeben haben, aber nichts, was mich gereizt hätte oder was uns dazu gebracht hätte zu gehen. Wir haben es hier immer geliebt, ich liebe die Stadt und ich liebe den Verein, sie behandeln mich wirklich gut", erklärte Oscar im vergangenen Jahr im Interview mit "PL Brasil".

Dass er seine sportliche Karriere dem Finanziellen unterordnete, ist ihm bewusst. "Als ich das Angebot aus China annahm, wusste ich, dass ich aus dem Rampenlicht und aus dem brasilianischen Team verschwinden würde", so Oscar. In der Tat wurde der Mittelfeldspieler anschließend nicht mehr für die Seleçao berufen. Allerdings war ihm die Absicherung für seine Familie wichtiger.

Schließlich wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf: Sein Vater verstarb, als Oscar drei war, bei einem Autounfall, sodass die Familie (Oscar besitzt zwei Schwestern) "lediglich" von verkauften Kleidern der Mutter lebte.

Oscar (r.) feiert seinen Treffer zum 3:1-Endstand im Eröffnungsspiel der WM 2014. imago images/Action Plus

Bis zur Entscheidung für den Wechsel nach China war seine sportliche Laufbahn durchaus sehenswert. Immerhin gewann Oscar unter anderem mit Chelsea die Europa League (2012/13) sowie zweimal die Premier League (14/15 und 16/17, spielte allerdings beim zweiten Titel nur das erste Halbjahr) und stand bei der Heim-WM 2014 für Brasilien in allen Spielen fast über die volle Distanz auf dem Platz.

Anders als beispielsweise Carlos Tevez, der wegen angeblicher Unlust und Übergewicht bei seinem kurzen Intermezzo für Shanghai Shenhua negativ auffiel, besaß Oscar trotz des Qualitätsunterschieds von Beginn an wohl keine Allüren. "Er war ein fester Bestandteil der Umkleidekabine, nicht abgehoben oder abgeschottet vom Rest der Mannschaft", sagte Edward Still, ehemaliger Co-Trainer von Shanghai, im Gespräch mit "The Athletic".

Still schwärmte gar von seinem ehemaligen Schützling: "Seine Einstellung war fantastisch. Aus Sicht der Medien und der Fans trug er definitiv eine große Verantwortung. Oscar hat diese ernstgenommen." Wie sehr, zeigt sich auch auf dem Platz. So führte der Offensivspieler den Verein 2018 (zwölf Toren und 19 Vorlagen) und 2023 (neun Tore, 13 Assists) zu dessen ersten beiden Meisterschaften.

Ich hatte eine wunderbare Karriere, ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe. Oscar

Doch reichen einem talentierten Akteur wie ihm tatsächlich diese zwei Titel plus ein chinesischer Supercup (2019) in den vergangenen sieben Jahren? Ja! "Ich hatte eine wunderbare Karriere, ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe", sagte Oscar.

Die Aussage bezieht sich aber wohl zum Großteil nur auf die Anfänge seiner Profi-Laufbahn. Denn bei der Frage nach Geschichten, die er seinen Enkelkindern erzählen wird, nannte der Offensivspieler Erlebnisse mit der Seleçao, mit Chelsea und Internacional Porto Alegre. Shanghai fand hingegen keine Erwähnung. Dabei wird er dort wahrscheinlich die längste Zeit seiner Karriere verbracht haben.