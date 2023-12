SC Magdeburg bindet "wichtige Säule unseres Teams"

Der SC Magdeburg treibt die Planungen für die Zukunft weiter voran: Oscar Bergendahl verlängert seinen Vertrag beim Handball Bundesligisten vorzeitig um ein weiteres Jahr und bleibt dem Klub bis mindestens 2026 erhalten.

"Oscar ist einer unserer stillen Leader und eine wichtige Säule unseres Teams. Sein Engagement und sein Ehrgeiz sind vorbildlich. Wir sind glücklich, dass er weiterhin ein Teil des SC Magdeburg sein wird, denn seine Qualitäten und seine Mentalität passen perfekt zu unserer Philosophie und sind ein Gewinn für den SCM", erklärte Bennet Wiegert, Cheftrainer und Geschäftsführer Sport beim SC Magdeburg, zur Verlängerung mit Oscar Bergendahl.

"Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, meine Reise hier beim SC Magdeburg fortsetzen zu können. Das Vertrauen des Vereins und die Unterstützung der Fans bedeuten mir unglaublich viel", sagte Oscar Bergendahl. Der 28-Jährige war erst im vergangenen Februar vom TVB Stuttgart an die Elbe gewechselt und nahm sofort einen wichtigen Part im Kader des SCM ein. Der Schwede konnte bereits die EHF Champions League und auch den IHF Super Globe gewinnen.

"Ich habe mich in den vergangenen Monaten sehr schnell eingelebt und fühle mich hier wie zuhause. Gemeinsam werden wir weiterhin hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre beim SCM", so der Kreisläufer, dessen Verlängerung vor dem Anwurf des Pokalspiels des SCM gegen Wetzlar in der Halle bekannt gegeben und von den heimischen Fans gefeiert wurde.

Seit seinem Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft im Jahr 2017 hat Oscar Bergendahl neben den Titel im Verein auch schon Silber bei der WM 2021 und Gold bei der EM 2022 mit der Nationalmannschaft gewonnen. In seinem Heimatland spielte er für den HK Aranäs, mit GOG (2018-22) wurde er 2022 Dänischer Meister, ehe er dann eine Halbserie für den TVB Stuttgart auflief.