Nach ereignisreicher Anfangsphase: Real gewinnt souverän in Pamplona

Real Madrid hat sich in Pamplona keine Blöße gegeben und mit 4:2 bei CA Osasuna gewonnen. Vinicius Junior traf doppelt für die Königlichen, die weiterhin souverän an der Tabellenspitze stehen.

Real Madrid durfte vier Treffer in Pamplona bejubeln. Getty Images

Für CA Osasuna sind es die Wochen der dicken Brocken: Nach dem 0:2 gegen den Tabellenzweiten FC Girona empfing die Mannschaft von Trainer Jagoba Arrasate auf zwei Positionen verändert (Moi Gomez und José Arnaiz starteten für Aimar und Ruben Garcia) den Spitzenreiter Real Madrid.

Real kassierte in der laufenden Saison erst eine Niederlage in der Liga, seit elf Spielen sind die Königlichen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Trainer Carlo Ancelotti brachte drei Neue von Beginn an im Vergleich zum 4:0 gegen Celta Vigo: Carvajal, Tchouameni und Kroos ersetzten Vasquez, Nacho und Modric.

Offener Schlagabtausch zu Beginn

Beide Mannschaften spielten von Beginn an mutig nach vorne und wurden dafür früh belohnt: Vinicius Junior traf nach einem folgenschweren Patzer von Catena unbedrängt zum 0:1 (4.), Budimir glich nur drei Minuten später im Nachgang einer Ecke für die Heimelf aus (7.).

Beinahe hätte Vinicius Junior für die sofortige erneute Führung der Gäste gesorgt. Der Brasilianer scheiterte diesmal aber an Herrera im Tor von Osasuna (9.). Real versuchte, Oberhand über das Spielgeschehen zu bekommen. Mit steigender Spieldauer gelang dies vermehrt, doch auch Osasuna blieb mutig und kam etwa über Areso (16.) oder José Arnaiz (40.) zu guten Chancen.

Carvajal trifft per Außenrist

In Führung gingen jedoch erneut die Madrilenen: Fede Valverdes technisch anspruchsvolle Hereingabe vollendete Carvajal nicht minder sehenswert per Außenrist (18.).

Real zeigte sich bereits infolge der Führung überlegen - im zweiten Durchgang verstärkte sich die Dominanz der Königlichen. Von Osasuna kamen keine Offensivaktionen mehr, stattdessen wurde die Partie ruppiger.

Brahim Diaz trifft - Vinicius Junior schnürt Doppelpack

Nach einer knappen Stunde konnte Real wieder vermehrt spielerische Akzente setzen und sorgte prompt für die Vorentscheidung. Erst traf Brahim Diaz - der Offensivmann machte sich nach einer Kopfballverlängerung von Fede Valverde auf den Weg in Richtung Tor und traf souverän ins rechte Eck (61.) -, kurz darauf war es erneut Vinicius Junior, der den Ball an Osasunas Keeper Herrera vorbeilegte (64.). Vorlagengeber war zum dritten Mal in dieser Partie Fede Valverde.

In der Folge hatte weiterhin Real die besseren Chancen. Erst kurz vor Schluss nahmen die Gäste Tempo aus dem eigenen Spiel. Osasuna kam zu seinem zweiten Treffer durch Iker Munoz (90.+1), doch an der Niederlage änderte sich nichts mehr.

Nach der Länderspielpause ist Osasuna am Karsamstag (30. März, 16.15 Uhr) zu Gast bei UD Almeria. Tags darauf (21 Uhr) empfängt Real Madrid Athletic Bilbao.