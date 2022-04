Obwohl Benzema zwei Elfmeter verschießt: Real nimmt die Hürde Pamplona

Die Meisterschaft scheint Real Madrid nach einem 3:1-Erfolg bei CA Osasuna mehr denn je nicht mehr zu nehmen. In einem interessanten Duell vergab Karim Benzema gleich zwei Elfmeter für die Blancos.

Real Madrid eilt auf den Meistertitel zu - trotz Benzemas Fehlschüssen. AFP via Getty Images

17 Punkte Vorsprung auf Stadtrivale und Titelträger Atletico, 18 Zähler auf den Erzrivalen FC Barcelona, der noch zwei Spiele in der Hinterhand hat - Real Madrid steht nach dem 3:1-Auswärtserfolg bei CA Osasuna dicht vor der nächsten Meisterschaft.

Der Champions-League-Halbfinalist gewann nach einem kurzweiligen Spiel, in dem Hausherren-Torjäger Budimir einen Alaba-Treffer nach Benzema-Vorlage schnell egalisierte. Die Anfangsviertelstunde war noch nicht um, da stand es im stimmungsvollen "El Sadar" bereits 1:1. Für den Kroaten Budimir, einst auch im Dress des FC St. Pauli aktiv, war es das fünfte Spiel in Serie mit Torerfolg. Alaba jubelte zum zweiten Mal im Trikot der Königlichen.

Osasuna hielt leidenschaftlich dagegen, Real diktierte das Geschehen und spielte den besseren Fußball. Dies zahlte sich aber erst Sekunden vor dem Pausenpfiff aus, als Marco Asensio zum 2:1 abstauben konnte (45.). Wenig später verletzt sich Alaba, der nach der Pause nicht mehr aus den Katakomben kam.

Herrera wird ungekrönter Held

Es blieb spannend, weil im Tor der Gastgeber Sergio Herrera stand. Der 28-Jährige parierte in der 52. Minute einen Hand- und in der 59. Minute einen Foulelfmeter sehenswert - Benzema leistete sich beide Male den Fehlschuss und sorgte ungewollt für Stimmung und Spannung.

Bis tief in die Nachspielzeit, in der der Franzose den entscheidenden Konter der Ancelotti-Elf fein einleitete, Lucas Vazquez durfte letztlich veredeln (90.+6). Zu diesem Zeitpunkt war auch Toni Kroos auf dem Platz, der in der 71. Minute eingewechselt wurde.

Die Königlichen benötigen nach dem Auswärtserfolg in der Stierkampf-Stadt nun aus den letzten fünf Spielen nur noch vier Punkte, um die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt zu machen.