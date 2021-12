Remis gegen Osasuna nach Nicos Debüttreffer: Barça verspielt doppelte Führung

Nach dem Champions-League-Aus musste der FC Barcelona in der Liga auswärts gegen Osasuna ran. Dabei ging Barça zweimal in Führung, musste sich letztlich aber mit einem Unentschieden zufrieden geben und ließ erneut Punkte liegen.

Nach dem CL-Aus in der Gruppenphase und dem letztlich entscheidenden 0:3 gegen Bayern München brachte Barça-Coach Xavi vier neue Akteure in die Startelf. Lenglet, Jordi Alba, Depay und Dest rückten auf die Bank und machten Platz für Abde, Luuk de Jong, Umtiti und Nico.

Letzterer sollte beim munteren Beginn der Partie auch direkt in den Vordergrund treten. Nach Frenkie de Jongs mustergültiger Vorlage erzielte der 19-Jährige seinen Debüttreffer im Barça-Dress (12.) und gleichzeitig die frühe Führung für die Gäste. Dieser Vorsprung sollte aber nicht lange bestehen bleiben: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld stieg Osasunas David Garcia am höchsten und platzierte die Kugel per Kopf unhaltbar neben dem linken Pfosten (14.). Kurios: Der Innenverteidiger brachte in der aktuellen Saison drei Kopfbälle auf den Kasten, die allesamt den Weg ins Tor fanden.

Anschließend behielt der FC Barcelona die Spielkontrolle, doch der Drang nach vorne ging den Gästen mit andauernder Spielzeit etwas abhanden. Die letzte Großchance in der ersten Hälfte ereignete sich dann nach Dembelés straffem Freistoß aus dem Halbfeld, den Herrera aber parieren konnte (38.).

Abde bringt Barça wieder in Front

Der zweite Durchgang begann - wie auch der Erste - mit einem frühen Tor der Blaugrana: Nachdem Gavi zuvor Busquets im eigenen Strafraum an die Hand schoss - was der Schiedsrichter nicht als strafbares Handspiel interpretierte - schwärmten die Gäste aus und erzielten in Person vom auffälligen Abde die 2:1-Führung (49.). Osasuna rannte also erneut einem Rückstand hinterher und verpasste es diesmal, direkt den Ausgleich zu erzielen.

Der Joker sticht: Chimy Avila mit dem erneuten Ausgleich

Stattdessen verpasste Dembelé nur haarscharf das 3:1 (58.), ehe Branazac (73.) und Budimir (76.) auf der Gegenseite ebenfalls gute Gelegenheiten ungenutzt ließen. Die Schlussphase ging dann von den Spielverhältnissen an die Hausherren, die auf den Ausgleichstreffer drängten. Nach einer Ecke war es dann schließlich auch so weit: Der eingewechselte Chimy Avila lauerte am Strafraumrand und jagte die Kugel mit vollem Risiko in die linke Ecke (86.). Nach einem Konter in der fünfminütigen Nachspielzeit hatten die Hausherren sogar noch die Chance, als Sieger vom Platz zu gehen, doch der letzte Pass landete in ter Stegens Händen (90.+5).

Der FC Barcelona lässt also erneut Punkte liegen und bleibt vorerst auf dem achten Rang. Ledliglich drei Spiele konnten die Gästen in der aktuellen Saison ohne Gegentor beenden, was einen geteilten letzten Platz in dieser Statistik bedeutet. Immerhin ist das Mindestziel noch in Reichweite: Der Abstand auf den ersten Champions-League-Qualifikationsplatz beträgt nämlich fünf Punkte. Barça empfängt am kommenden Samstag um 18.30 Uhr den FC Elche (LIVE! bei kicker), Osasuna gastiert am Mittwoch im Pokal bei Deportivo La Coruna.