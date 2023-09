Drei Platzverweise bei Atleticos Sieg bei Osasuna

Atletico hat am Donnerstagabend 2:0 in Pamplona bei Osasuna gewonnen. Die Partie wurde in der letzten Viertelstunde richtig hitzig, es gab gleich drei Platzverweise.

Die Partie begann offen, beide Mannschaften suchten munter die Offensive. Für Atletico vergab Morata eine gute Chance klar (6.), auf der Gegenseite setzte Torro die Kugel knapp links vorbei (18.).

In einer ausgeglichenen Begegnung gingen schließlich die Gäste in Führung, da ein weiter Schlag von Osasuna-Keeper Aitor misslang. Samuel Lino flankte anschließend scharf in die Mitte, dort verpasste zunächst Morata, der aber Aitor irritierte. Der Keeper wehrte nach links ab, wo Griezmann gekonnt aus spitzem Winkel vollendete (20.). Da Mojicas Schuss einige Minute später nur am Außenpfosten gelandet war (37.), ging es mit dem 1:0 für Atletico in die Kabinen.

Drei Platzverweise in der Schlussphase

Die Gastgeber kamen extrem schwungvoll auf der Kabine und drückten auf den Ausgleich. Avila verzog zunächst zweimal freistehend vom Sechzehner aus (50., 57.), dann scheiterte Torro aus kurzer Distanz an Oblak (66.). Das 1:1 lag in der Luft - und fiel dann auch, denn Garcia köpfte nach einer Ecke ein (75.). Aber Osasuna jubelte nur kurz, denn in der Mitte ging Witsel zu Boden, Schiedsrichter Juan Martinez Munuera gab Foul. Witsel hatte wohl einen leichten Kontakt von Budimir im Gesicht abbekommen.

Harte Szene für die Hausherren, denn viel Kontakt war nicht zu sehen. Heimcoach Arrasate beschwerte sich danach zu vehement und sah Rot. Und es kam noch bitterer für Osasuna, denn kurz nach dem nicht gegebenen Tor legte der eingewechselte Riquelme das 2:0 nach (81.). Die Partie war entschieden, hatte aber noch den ein oder anderen hitzigen Zweikampf und ein paar Karten zu bieten. Avila stieg Morata auf das Bein und sah glatt Rot (85.). Der in der 84. Minute verwarnte Morata ließ sich das nicht bieten, trat leicht nach und sah binnen kürzester Zeit die Ampelkarte.

Schlussendlich blieb es beim 2:0, da der eingewechselte Azpilicueta kurz vor dem Ende das 3:0 ausließ (90.+2). Nach dem 3:1 im Derby gegen Real holte Atletico den zweiten Sieg in Folge und ist am Sonntag (21 Uhr) gegen Cadiz gefordert. Für Osasuna geht es ebenfalls am Sonntag (16.15 Uhr) bei Deportivo Alaves weiter.