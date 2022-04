Osaka und Swiatek im Finale von Miami

Naomi Osaka und Iga Swiatek stehen im Finale des WTA-Masters in Miami. Dort treffen am Sonntag eine ehemalige Nummer eins der Weltrangliste und die neue Nummer eins aufeinander.

Die Japanerin Osaka bezwang Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz am Donnerstagabend (Ortszeit) 4:6, 6:3, 6:4. Die Polin Swiatek gewann gegen Jessica Pegula aus den USA 6:2, 7:5.

Für die ehemalige Nummer eins Osaka ist es das erste Finale auf der WTA-Tour seit ihrem Sieg bei den Australian Open vor mehr als einem Jahr. Swiatek übernimmt nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty aus Australien am Montag die Führung in der Weltrangliste.

Hurkacz trifft auf Alcaraz - Kohlschreiber und Stebe im Einsatz

Titelverteidiger Hubert Hurkacz hatte zuvor Daniil Medvedev beim Masters-1000-Turnier ebenfalls in Miami die erhoffte Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste verwehrt. Der 25 Jahre alte Pole gewann am Donnerstag im Viertelfinale gegen den ein Jahr älteren Russen mit 7:6 (9:7), 6:3. Im Halbfinale trifft er nun auf den erst 18 Jahre alten Spanier Carlos Alcaraz, der sich in einem enorm spannenden Match 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) gegen den Serben Miomir Kecmanovic durchsetzte.

Am heutigen Freitag kämpfen deutsche Routiniers bei Turnieren in Europa um den Einzug in die nächste Runde: Philipp Kohlschreiber (38) trifft im Viertelfinale von Marbella auf den argentinischen Thiem-Bezwinger Pedro Cachin, Cedric-Marcel Stebe (31) spielt in Lugano gegen den Österreicher Jurij Rodionov.