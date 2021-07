Osaka sorgt für den Höhepunkt

Der japanische Tennis-Star Naomi Osaka hat das Feuer für die XXXII. Olympischen Spiele in Tokio entzündet.

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin sorgte damit um 23.48 Uhr (Ortszeit) für den Höhepunkt der Eröffnungsfeier. Im Nationalstadion von Japans Hauptstadt waren am Freitag zuvor die 205 Nationen und das Flüchtlingsteam unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in die fast leere Arena einmarschiert.

Am 12. März 2020 war das Feuer traditionell in Griechenland entzündet worden. Acht Tage später kam es in Japan an. Der Fackellauf begann nach der Verschiebung der Sommerspiele aufgrund der Corona-Pandemie im Vorjahr erst am 25. März dieses Jahres und dauerte bis zur Ankunft in Tokio am 9. Juli. Trotz der anhaltenden Pandemie findet die Spiele ohne Zuschauer bis zum 8. August in Tokio statt.