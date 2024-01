Osaka scheitert beim Comeback-Turnier an Pliskova und ist dennoch zuversichtlich

In Brisbane läuft dieser Tage die Vorbereitung auf die Australian Open weiter an. Für Naomi Osaka ist das Comeback-Turnier schon zu Ende, auch Yannick Hanfmann hat den Kürzeren gezogen.

Persönlicher Sieg trotz Niederlage: Naomi Osaka in Brisbane. picture alliance / Kyodo

Für Naomi Osaka ist das Comeback-Turnier nach langer Pause bereits wieder beendet. In Brisbane/Australien verlor die viermalige Grand-Slam-Siegerin gegen Titelverteidigerin Karolina Pliskova (Tschechien) in der zweiten Runde mit 6:3, 6:7 (4:7), 4:6.

Auch wenn die Niederlage "sehr enttäuschend war, weiß ich, dass ich, wenn ich weiter trainiere und mich anstrenge, irgendwann dort ankommen werde, wo ich sein will", erklärte Osaka, die sich im September 2022 wegen psychischer Probleme vorübergehend vom Tennissport abgewendet und wenige Monate später ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Im Juli 2023 hatte die Japanerin ihre Tochter zur Welt gebracht.

Schon das Betreten des Platzes ist ein persönlicher Sieg. Naomi Osaka

"Schon das Betreten des Platzes ist ein persönlicher Sieg, denn vor ein paar Wochen habe ich noch daran gezweifelt, ob ich mit allen spielen kann", sagte Osaka. In der ersten Runde hatte die 26-Jährige Tamara Korpatsch (Hamburg) geschlagen. "Ich denke, diese beiden Spiele haben mir gezeigt, dass es mir gut geht und dass das Jahr für mich immer besser wird", sagte Osaka.

Hanfmann verpasst Viertelfinale

Yannick Hanfmann hat unterdessen beim ATP-Turnier an Ort und Stelle das Viertelfinale verpasst. Der Karlsruher unterlag in der Runde der letzten 16 dem Australier James Duckworth mit 6:4, 1:6, 6:7 (2:7). Zum Auftakt hatte Hanfmann (32) den an Nummer fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda geschlagen.

Als einziger Deutscher verbleibt damit Daniel Altmaier im Turnier. Der Kempener trifft im Achtelfinale auf den routinierten Bulgaren Grigor Dimitrov, Nummer zwei der Setzliste.