Ortlechner zu Raguz-Zustand: "Glaube, dass wir den physischen Bereich in den Griff bekommen haben"

Drei Siege in fünf Testspielen feierte die Wiener Austria in der Vorbereitung auf das anstehende Frühjahr. Dann wollen die Violetten noch den Sprung in das obere Play-off schaffen. Marko Raguz wird dabei zwar noch nicht mithelfen können, Sportdirektor Manuel Ortlechner gibt sich bezüglich einer Rückkehr in der Zukunft aber positiv gestimmt.

Mit einem 3:0-Sieg über den slowakischen Klub DAC 1904 Dunajska Streda beendete die Wiener Austria ihren letzten Test vor dem anstehenden Pflichtspielstart. Am 2. Februar erfolgt beim Duell im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Sturm Graz (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) die Rückkehr in den gewohnten Sportalltag, wo man mit einem Erfolgserlebnis viel Motivation für die weiteren Aufgaben tanken möchte. Denn im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe befinden sich die "Veilchen" in der Rolle des Jägers und haben aktuell als Tabellenachter drei Punkte Rückstand auf Erzrivale Rapid, der momentan die sechste Position einnimmt. Vor dem Derby gegen die Grün-Weißen (25. Februar, 17 Uhr) stehen für die Mannschaft von Coach Michael Wimmer aber noch die Begegnungen gegen Hartberg und Altach an, für die man rechtzeitig in Schuss kommen will.

Sportdirektor Manuel Ortlechner rechnet im Interview mit "Sky" damit, dass die Austria in den verbleibenden fünf Runden des Grunddurchgangs wohl das Punktemaximusmbrauchen wird, um den Sprung in die Meistergruppe noch zu schaffen: "Idealerweise gelingt uns das Punktemaximum natürlich. Wir werden wahrscheinlich schon rund dreizehn Punkte machen müssen. Das ist viel, aber es ist nicht unmöglich. Wir brauchen eine Top-Leistung ab Beginn der Pflichtspiele, dass wir dieses Ziel erreichen können." Wichtig wird es für die Wiener dabei auch sein, auf die Siegesspur zurückzufinden. In den letzten vier Ligapartien vor der Winterpause blieb man nämlich ohne Dreier und konnte nur drei von möglichen zwölf Punkten einsacken. Dabei konnte man zudem nur zwei Tore erzielen.

Lob für Raguz

Coach Wimmer steht im Frühjahr zum einen aber Sommerneuzugang Tin Plavotic wieder zur Verfügung, der aufgrund eines Außenbandrisses nur vier Pflichtspiele für die Wiener seit seinem Wechsel von der SV Ried absolvieren konnte. In der Vorbereitung durfte der 26-Jährige immer ran und soll für zusätzliche Stabilität in der Defensive der "Veilchen" sorgen. Auch in der Offensive ist sich Ortlechner sicher, dass der ein oder andere im Frühjahr den nächsten Schritt machen wird: "Ich glaube, dass der eine oder andere, der im Herbst nicht so am Schirm war, die Einsätze genutzt hat, wie ein Tin Plavotic, der uns Attribute gibt, die wir in der Form in der Abwehr nur einmal haben. Auch ein Romeo Vucic ist jemand, den man im Frühjahr unbedingt auf dem Radar haben sollte, weil er im Herbst fleißig an sich gearbeitet hat und ähnlich wie Haris Tabakovic viel Muskelmasse aufgebaut hat und ganz anders auf dem Platz steht. Auch 'Muki' Huskovic ist wieder voll im Kommen."

Mit Marko Raguz, den die Austria im Sommer 2022 für eine stolze Summe von 1,3 Millionen Euro vom LASK verpflichtet hatte und der seitdem aber aufgrund von anhaltendem Verletzungspech noch kein Pflichtspiel für die Wiener bestritt, gibt es zudem einen weiteren Profi wieder am Trainingsplatz zu sehen. Wenngleich es aktuell noch bei individuellen Übungen bleibt und er noch kein Thema für die Kampfmannschaft ist, macht der Fortschritt des 25-jährigen Angreifers Ortlechner Mut: "Ich glaube, dass wir den physischen Bereich in den Griff bekommen haben. Er macht die Übungen auf dem Platz mittlerweile schmerzfrei, dementsprechend sieht man das auch an seiner Körpersprache. Er ist jetzt auch fixer Bestandteil der Kabine und nicht irgendwo auf Reha in Deutschland, England, Österreich, wo auch immer er die letzten Monate verbracht hat."

Zwei verletzte Youngsters arbeiten sich zurück

Beeindruckt zeigt sich Ortlechner auch darüber, wie der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs mit seiner Situation umgegangen ist: "Du musst es ja auch einmal mental verarbeiten und ich finde, er hat echt Stärke bewiesen. Ich glaube auch, dass die nächsten Wochen, also jede Einheit auf dem Platz mit Ball, wo er einfach ein gutes Gefühl bekommt und der Körper positiv reagiert, ihm auch weiter hilft, dass er wieder zu alter mentale Stärke zurückfindet und das freut uns primär am meisten für ihn." Auch die beiden Youngsters Ziad El Sheiwi und Florian Wurstiger, die ebenfalls mit schweren Verletzungen seit einiger Zeit zum Zusehen gezwungen sind, zuletzt aber mit ins Trainingslager nach Malta reisten, machen laut dem Austria-Sportdirektor wichtige Fortschritte und sollen im Sommer wieder bei der Kampfmannschaft angreifen.

"Die beiden vergisst man immer, wenn es auch darum geht, welche Top-Talente hat die Austria in ihren Reihen und warum machen sie die nicht zu Geld. Ich bin schon der Meinung, dass, wenn sie gesund bleiben - und das wünscht ihnen glaube ich ganz Fußball-Österreich - eine tolle Karriere vor sich haben. Es war auch die absolut richtige Entscheidung beide nach Malta mitzunehmen, weil sie in ihrem Reha-Prozess schon so weit sind, dass sie gewisse Inhalte auch schon auf dem Fußballfeld absolvieren können. Auch zur Reintegration in die Mannschaft war das ein wichtiger Schritt. Beide bauen wir jetzt Richtung Frühjahr sukzessive auf und im Sommer können beide wieder Bestandteil der Kampfmannschaft sein."