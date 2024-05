Ortlechner gesteht nach Austria-Fehlstart: "Wir müssen in kleineren Etappen denken"

Zwar legte die Austria beim 0:0 gegen Erzrivale Rapid im Wiener Derby trotz zweier Ausschlüsse eine Moralleistung hin, über den schwachen Saisonstart der Violetten kann das aber dennoch nicht hinwegtäuschen. Sportdirektor Manuel Ortlechner hofft auf eine baldige Trendwende und weiß, dass eine Teilnahme am oberen Playoff nun zur Herkulesaufgabe wird.

Das torlose Unentschieden im Wiener Derby gegen Rapid trotz zweifachen Ausschlusses feierten die Profis der Austria beinahe wie einen Sieg. Der erhoffte Befreiungsschlag gelang den Violetten mit Sicht auf die Tabelle aber nicht, mit nur sechs Punkten steht immer noch der enttäuschende zehnte Tabellenplatz am Papier. Zwar zeigte man im Duell gegen den Erzrivalen, dass die Moral des Teams intakt ist, dennoch konnte man die im Kampf um das obere Play-off dringend benötigten Zähler nicht einfahren und steht auch nach dem neunten Spieltag immer noch mit dem Rücken zur Wand. "Beim Blick auf die Tabelle wird mir schlecht. Natürlich war die Hoffnung groß, dass wir einen Befreiungsschlag landen. Jetzt hat es mit dem Ergebnis nicht geklappt, aber diese heroische Leistung kann bei der Mannschaft sehr viel ausgelöst haben", betonte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner bei "Sky" in "Talk & Tore".

Tabellarisch ist die Situation der Austria aus Sicht der Verantwortlichen wirklich alles andere als erfreulich. Erst ein Sieg in neun Spielen, fünf Niederlagen und bereits sieben Punkte Rückstand auf einen Platz in den Top sechs. Dass man mit sechs erzielten Toren zudem die zweitschwächste Offensive - nur Schlusslicht Lustenau hat mit fünf Treffern noch weniger erzielt - der Liga hat, setzt der Krise der "Veilchen" den Deckel auf. Ortlechner hofft, dass die Moralleistung im Derby etwas bei der Mannschaft auslöst: "Ich bin der Meinung, dass in dieser Gruppe mehr steckt und ich hoffe, dass dies die Initialzündung war." Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge konnte die Austria zumindest wieder anschreiben und in dieser Hinsicht für einen Stopp der Negativserie sorgen.

"Müssten jetzt kontinuierlich voll punkten"

Trotz der flauen Bilanz in der aktuellen Saison ist Sportdirektor Ortlechner weiter vom Kader und dem praktizierten Spielstil unter Cheftrainer Michael Wimmer überzeugt: "Wenn wir am Anschlag performen, können wir jede Mannschaft in Österreich schlagen, wenn wir es nicht tun, können wir gegen jeden in Österreich verlieren. Das hat sich in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt." Auf der anderen Seite beklagt der ehemalige Kapitän der Violetten aber die mangelende Konstanz und dass gewisse Spieler aktuell unter ihrem Leistungsniveau performen: "Das Problem momentan ist, dass wir keine Konstanz reingebracht haben und manche Spieler in ihrer Entwicklung stagniert haben. Jeder Spieler hat für sich seinen Karriereplan und sich über den ersten September schon woanders gesehen. Viele tragen hier ein Einzelschicksal mit, das muss man verarbeiten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt da stehen, wo wir stehen."

Und das ist aktuell weit entfernt von einer möglichen Teilnahme am oberen Playoff. Auch Ortlechner muss eingestehen, dass es für eine erfolgreiche Qualifikation nun einen äußerst positiven Lauf benötigt: "Wir müssten jetzt kontinuierlich voll punkten, dann wäre es noch möglich. Wir müssen in kleineren Etappen denken, das ist einfacher. Ich hoffe, dass das Derby eine Kehrtwende herbeiführt und die Energie, die im Stadion war, sich auch in der Mannschaft manifestiert und wir die Qualität, die im Kader steckt, auf den Platz bekommen und in Resultate ummünzen."

Keine Diskussionen will der 43-Jährige um die Person von Cheftrainer Wimmer aufkommen lassen. Vom deutschen Coach ist der ehemalige Abwehrspieler trotz der schwierigen Phase und einem Punkteschnitt von 1,36 in 33 Partien weiterhin klar überzeugt: "Es ist seine erste Trainerstation als Cheftrainer und da ist er noch immer Lernender. Wenn es um seine Arbeitseinstellung geht, dann hat er, obwohl er Bayer ist, sehr viel typisch Deutsches. Er ist der Erste, der im Stadion ist und der Letzte, der wieder heimfährt. Vielleicht denkt er manchmal zu viel, aber er hat eine unfassbare Arbeitseinstellung. Er hat auch eine tolle Anschauung auf die Art des Fußballs, die wir sehen wollen." Jetzt fehlen eigentlich nur mehr die Punkte, von denen die Austria aber dringend welche benötigt. Sonst müssen die ohnehin schon kleinen Brötchen, noch kleiner gebacken werden.