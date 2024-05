Ortlechner: "Das war ein unfassbar beschämender Auftritt"

Während die Lustenauer Austria den drohenden Abstieg zumindest für einen Tag aufgeschoben hat, sind die Wiener "Veilchen" nach der unterirdischen Leistung bei der 0:2-Niederlage im Ländle konsterniert.

Die lange Busfahrt von Bregenz heim nach Wien im Stimmungstief haben sich die Spieler der Wiener Austria am Freitagabend redlich verdient. "Das war ein unfassbar beschämender Auftritt", brachte Sportdirektor Manuel Ortlechner die Leistung der Violetten bei der hochverdienten 0:2-Niederlage bei Fast-Absteiger Austria Lustenau im Interview mit "Sky" auf den Punkt. "Es hat von 1 bis 11 keiner von uns auf den Platz gebracht, Gegenwehr zu leisten, dass wir heute auch nur eine Chance sahen, einen Punkt mitzunehmen."

Auch Routinier Reinhold Ranftl fand klare Worte: "Bei uns muss sich jeder hinterfragen, weil das ist einer Austria nicht würdig. So ehrlich muss man sein und da nehm' ich mich mit rein, da ist keiner ausgeschlossen", sagte der 32-Jährige, der verstehen kann, "dass da heut' jeder haaß ist".

Ranftl: "Eine richtig verkorkste Saison"

Ortlechner ortete ein Motivationsproblem im Team, wollte an diesem Abend aber keine Trainerdiskussion vom Zaun brechen. "Da brauch' ich keinen Trainer dazu, der mich motiviert, oder ein volles Stadion, das mit motiviert, sondern das ist Eigenmotivation. Da ist in der Regel der Spieler selbst dafür verantwortlich."

Sollte der Wolfsberger AC am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) in Altach gewinnen, geriete für die Wiener Platz eins in der Qualifikationsgruppe in ernste Gefahr. Daher gab Ranftl für die nächsten Wochen auch die Marschroute in Form von Durchhalteparolen aus: "Es sind jetzt noch zwei Spiele und da müssen wir das Beste draus machen, auch wenn es eine richtig verkorkste Saison ist."