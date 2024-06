Ortega Moreno verlängert bei ManCity - mit Folgen für Ederson?

Stefan Ortega Moreno hatte es spannend gemacht, sich nun aber gegen einen Abschied von Manchester City entschieden. Was bedeutet das für seinen Konkurrenten Ederson?

Manchester City ist bei den Personalplanungen für die neue Saison einen wichtigen Schritt vorangekommen. Wie der Klub inzwischen offiziell bestätigte, hat Torhüter Stefan Ortega Moreno seinen noch bis 2025 laufenden Vertrag bis 2026 verlängert - was im Kader aber gleich für ein neues Fragezeichen sorgen könnte.

In der abgelaufenen Saison, in der ManCity als amtierender Triple-Sieger "nur" den Titel in der Premier League erfolgreich verteidigte, war Ortega Moreno so nah dran wie noch nie seit seiner ablösefreien Verpflichtung 2022, die Nummer 1 zu werden. Der 31-Jährige verdrängte Stammkeeper Ederson sogar zeitweise auf die Bank, auch wenn Trainer Pep Guardiola hinterher betonte, dass der Status des Brasilianers unverändert sei.

Kommt Ederson jetzt ins Grübeln?

Dass Ortega Moreno, der auch aus familiären Gründen einen vorzeitigen Abschied erwägt und zahlreiche attraktive Optionen hatte, bleibt, könnte Ederson nun ins Grübeln bringen. Zuletzt waren bereits Gerüchte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien aufgekommen. Und Ortega Moreno wird gewiss nicht von seinem immer offensiver formulierten Ziel, ihn als Nummer 1 zu verdrängen, abrücken. Dieses betonte er auch im Zuge der Vertragsverlängerung erneut. "Darum habe ich bei ManCity unterschrieben", sagte er offensiv. "Ich liebe alles hier. Ich fühle mich jeden Tag motiviert und herausgefordert und habe mich als Torhüter verbessert."

Sportdirektor Txiki Begiristain nennt Ortega Moreno in der Klubmitteilung "die beste Nummer 2, die wir je hatten", und auch der Trainer hatte sich frühzeitig für einen Verbleib starkgemacht. "Ich würde mich sehr freuen, wenn er bleibt, der Klub ebenso. Wir lassen ihn das spüren", hatte Guardiola bereits im April über Ortega Moreno gesagt, aber auch Verständnis für dessen Überlegungen gezeigt. "Jeder hat sein eigenes Leben, seine Frau, seine Kinder, seine Wünsche."

Mit seiner spektakulären Parade gegen Heung-Min Son im vorletzten Ligaspiel bei den Tottenham Hotspur hatte Ortega Moreno ManCity als Joker womöglich die Titelverteidigung ermöglicht. Dass im FA-Cup-Finale gegen Manchester United nicht das Double folgte, hatte dann allerdings auch mit einem Abstimmungsproblem zwischen dem spielstarken Ex-Bielefelder und Verteidiger Josko Gvardiol zu tun.

Ebenfalls fix gemacht hatte ManCity unlängst die Verlängerung mit Scott Carson. Der 38-Jährige bleibt damit eine weitere Saison dritter Torhüter.