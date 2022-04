Ortega Moreno gibt emotionalen Einblick: "Ich könnte einfach nur kotzen"

Arminia Bielefeld hat das erste Spiel unter Marco Kostmann gegen den 1. FC Köln verloren, die Luft im Abstiegskampf wird dünner. Dementsprechend reagierten der Interimstrainer und ein sichtlich emotionaler Stefan Ortega Moreno.

Einstand misslungen: Auch Marco Kostmann kann den Negativlauf der Arminia zumindest vorest nicht stoppen. Bei seinem Debüt als Interimstrainer musste sich Bielefeld in Köln mit 1:3 geschlagen geben.

Trotzdem zog der vormalige Torwart-Trainer, der am Mittwoch temporär zum Chef-Trainer befördert wurde, ein positives Fazit: "Mit der Haltung und dem Engagement war ich zufrieden. Das, was wir uns unter der Woche vorgenommen haben, haben wir reingeworfen." Letztlich tue es aber trotzdem "weh, weil es kurz vor Saisonende immer nur um die Punkte geht."

Nüchterner fasste Stefan Ortega Moreno die dritte Niederlage in Folge und siebte der letzten acht Spiele zusammen: "Wir haben verloren. Letztlich geht es nur darum." Es sei zwar "ausgeglichenes Spiel" gewesen, Bielefeld hätte eine "vernünftige Leistung" gezeigt. "Aber in den Momenten, in denen es um alles geht, einfach naiv."

Einer dieser Momente bot sich dem erst 18-jährigen Burak Ince, der in der 77. Minute zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz eingewechselt worden war. Acht Minuten darauf hatte der Youngster beim zwischenzeitlichen Stand von 1:2 die Chance zum Ausgleich, Kölns Marvin Schwäbe parierte jedoch. Quasi im Gegenzug entschied Jan Thielmann die Partie zum 3:1-Endstand (86.).

"Das war von Burak das zweite Spiel, dem können wir keinen Vorwurf machen. Der ist jetzt nicht der Schuldige dafür", stellte sich Ortega Moreno deshalb vor seinen Mitspieler. Vielmehr sei das Ergebnis ein Spiegelbild der vergangenen Wochen: "Die Scheiße, die wir gemacht haben, haben wir schon länger gemacht", konstatierte der Deutsch-Spanier. "Ich könnte einfach nur kotzen."

Mir geht's gerade einfach nicht gut. Mir geht's schon länger nicht gut. Stefan Ortega Moreno

Der sichtlich emotionale Schlussmann gab auch einen ehrlichen Einblick in die Gefühlswelt des Abstiegskampfes. "Mir geht's gerade einfach nicht gut. Mir geht's schon länger nicht gut. Es ist eine anstrengende Situation. Ich denke, so geht's jedem. Es belastet einen", so der 29-Jährige. "Deswegen versuche ich mich mal zu sammeln. Mal runterzukommen."

Danach richte sich der Blick wieder auf den kommenden Spieltag. Im Moment trennen den Vorletzten Bielefeld bei einem Spiel mehr drei Punkte von Rang 16 und Stuttgart. Der VfB könnte den Abstand morgen (17. 30 Uhr) bei der Hertha ausbauen. Ebenjene Berliner empfängt die Arminia dann kommenden Samstag (15.30 Uhr).