Ortega Moreno exklusiv: "Sir Alex Ferguson wohnt bei mir um die Ecke"

Stefan Ortega Moreno will die Nummer 1 bei Manchester City werden - und wähnt sich in einem offenen Konkurrenzkampf. Im kicker-Interview (Montagausgabe) spricht er über seine Entwicklung, seinen Spitznamen und Brötchen.

Dass Manchester City am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Champions-League-Viertelfinalrückspiel beim FC Bayern antritt, ist für Stefan Ortega Moreno ein "Festtag", wie er im großen kicker-Interview (Montagausgabe) sagt, obwohl er selbst nicht spielen wird. "Vor allem, weil es zum Frühstück dann mal Brötchen gibt", ist der 30-jährige Torhüter voller Vorfreude. "Das gibt es hier in England nicht."

Seit dieser Saison hat Ortega Moreno das beschauliche Bielefeld gegen das laute Manchester getauscht und einen Bundesliga-Stammplatz gegen eine Rolle als Nummer 2 in Premier und Champions League. Trotzdem sagt er: "Bislang ist alles, was ich mir von dem Wechsel erhofft hatte, aufgegangen." Er sei "heute ein besserer Torwart als in Bielefeld".

"Ich möchte die Nummer 1 im Tor werden"

Auch wenn er bislang nur in neun Pflichtspielen Stammtorwart Ederson ersetzen durfte - und dabei sechsmal ohne Gegentor blieb -, erlebt er sich keinesfalls chancenlos im Konkurrenzkampf um den Platz im Tor: "Ich würde schon sagen, dass er offen ist. Auch wenn es klar ist, dass du einen gewissen Vorsprung hast, wenn du so lange im Verein und auch erfolgreich bist. Mein Auftrag ist es, jeden Tag den Abstand zu verkürzen und es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen." Sein Ziel formuliert er, ohne zu zögern: "Ich möchte die Nummer 1 im Tor werden."

Sowohl mit Ederson ("Es ist nicht so, dass man sich gegenseitig nichts gönnt") als auch mit Erling Haaland ("Er ist total entspannt, wir kommen gut zurecht") stimmt die Chemie, und auch sonst fühlt sich Ortega Moreno bei ManCity angekommen. "Wir haben eine coole Gruppe. Du kannst dich schnell wohlfühlen", erklärt er. Seit sein 37-jähriger Torwart-Teamkollege Scott Carson seinen Namen ins Englische übersetzt hat, hat Ortega Moreno auch einen Spitznamen: "Steven Nettleton. Aber ich werde nur Steven genannt."

Ansonsten ist für ihn jetzt alles "einfach deutlich größer": das Trainingsgelände, das Trainingsniveau ("Das Umschalten im Kopf funktioniert schneller, entsprechend besser sind die Entscheidungen") - und die Nachbarschaft. "Sir Alex Ferguson wohnt bei mir um die Ecke", erzählt Ortega Moreno, "ihn sehe ich manchmal."

In welchen Bereichen er sich genau verbessert hat, wie er die Arminia verfolgt und bei den Teamkollegen bekanntgemacht hat - und ob er noch von der Nationalmannschaft träumt: Das ganze Interview lesen Sie im aktuellen kicker vom Montag (hier auch als eMagazine).