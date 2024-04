Ortega Moreno entlastet sich selbst - und schielt in Richtung Nationalmannschaft

Stefan Ortega Moreno (31) spielte in Madrid erstmals in einem Champions-League-K.-o.-Spiel. Trotz dreier Gegentore kam hinterher das Thema Nationalmannschaft zur Sprache.

Mateo Kovacic, der mit Real Madrid einst dreimal die Champions League gewonnen hatte, erfuhr wohl erst sehr kurzfristig von seinem Einsatz am Dienstagabend. Weil Kevin De Bruyne so kurzfristig ausfiel. Manchester Citys Schlussmann Stefan Ortega Moreno, der sich im Nachgang der Verletzung von Manchester Citys Stammkeeper Ederson mindestens vorübergehend als Pep Guardiolas erste Wahl etabliert hat, konnte sich dagegen mit etwas Vorlauf auf das Champions-League-Viertelfinalhinspiel freuen. Und es im Estadio Santiago Bernabeu so richtig genießen.

"Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung", sagte der ehemalige Bielefelder, der diese besonderen Spiele ansonsten regelmäßig von der Bank aus betrachten muss, nach dem Schlusspfiff bei Sky Sports UK: "Ich habe mich sehr gefreut."

Alle drei Gegentore waren "unhaltbar"

Etwas weniger erfreulich war für den 31-Jährigen, der erstmals in einem Königsklassen-K.-o.-Spiel auf dem Rasen stand, dass er bei diesem besonderen Debüt gleich drei Gegentore hinnehmen musste. Doch schuldig sprechen konnte man den ballfertigen Torspieler für keinen Madrider Treffer - das tat er auch selbst nicht. Sowohl die beiden entscheidend abgefälschten Tore von Eduardo Camavinga (12., als Eigentor von Ruben Dias gewertet) und Rodrygo (14.) als auch den satten Volley-Treffer von Fede Valverde (79.) bezeichnete Ortega Moreno als "unhaltbar". Und lag damit richtig.

Die Laune des Triple-Siegers aus dem Vorjahr war auch deshalb nicht zu trüben, weil die Skyblues mit dem 3:3 im Auswärtsspiel gut leben können. "Für uns ist es ein Resultat, das wir aus der vergangenen Saison kennen, deswegen sind wir nicht unzufrieden", so Ortega Moreno. Im Halbfinale vor knapp zwölf Monaten hatte ManCity im Bernabeu 1:1 gespielt, das Rückspiel in Manchester dann fulminant mit 4:0 gewonnen - jeweils mit Ederson zwischen den Pfosten.

Und wie wird es am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) aussehen, wenn der Titelverteidiger das Weiterkommen wieder vor heimischer Kulisse besiegeln kann? Trainer Guardiola begründete Ortega Morenos Einsatz am Dienstagabend auch damit, dass Ederson nach seiner Oberschenkelverletzung eben noch nicht wieder bei voller Leistungsfähigkeit war. Doch der Brasilianer stand auch in der Liga zuletzt schon wieder im Kader. War der Einsatz der Nummer zwei als Nummer eins in einem so wichtigen Spiel eine Botschaft des Trainers? "So direkt hat er es nicht gesagt", gestand Ortega Moreno.

Er selbst wird es wohl so auffassen, weil er schon eine Weile offen damit umgeht, nach mehr zu streben. Was Ortega Moreno auch in seiner besonderen Nacht in Madrid tat, als das Thema deutsche Nationalmannschaft zur Sprache kam. "Verstecken muss ich mich nicht", meinte der 31-Jährige, dessen Zukunft über den Sommer hinaus offen ist, selbstbewusst. "Bisher ist es nicht passiert, aber vielleicht wird es das irgendwann."