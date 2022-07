"Ort zum Wohlfühlen": DFB-Auswahl bezieht Quartier in London

Die deutsche Frauennationalmannschaft ist in London gelandet und hat ihr Hotel bezogen. Am Montag trainiert das DFB-Team erstmals in der englischen Hauptstadt, ehe es ernst wird bei der anstehenden EM.

In London gelandet: Die deutsche Frauennationalmannschaft (hier beim Training in Herzogenaurach) hat ihr Hotel in London bezogen. IMAGO/Harry Koerber