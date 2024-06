Orlen Wisla Plock nach Double mit mehreren Abgängen

Orlen Wisla Plock hat sich nach der erfolgreichen Saison mit dem Double von vier Spielern getrennt.

Nach drei Jahren wird Tin Lucin das Team verlassen. Der kroatische Spielmacher war vor drei Jahren von Ademar Leon gekommen und konnte insgesamt 544 Tore für die Blau-Weißen erzielen.

"Die Entscheidung, den Verein in Plock nach dieser Saison zu verlassen, lag bei mir. Es war nicht die einfachste, denn in den letzten 3 Jahren habe ich hier viele schöne Momente erlebt und mit vielen wunderbaren Menschen in der Mannschaft, im Verein und bei den Fans zu tun gehabt", so Lucin und auch Sportdirektor Adam Wisniewski betont: "Auf Wunsch von Tin haben wir eine Vereinbarung über seinen vorzeitigen Austritt aus unserem Club getroffen."

Ebenfalls im zentralen Rückraum heimisch war Niko Mindegia, der vor fünf Jahren von Chambery Savoie anheuerte und 414 Treffer erzielen konnte. "In all den Jahren, in denen wir den Verein in Plock vertreten haben, war Niko zweifellos eine der Schlüsselfiguren, die es uns ermöglicht haben, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Umkleidekabine ein neues, höheres Niveau zu erreichen", so Wisniewski. Der Spanier betont, dass Plock "der wichtigste Club meiner Karriere" gewesen sei.

Auch sein Landsmann Gonzalo Perez Arce wird nach zwei Spielzeiten seinen Abschied nehmen. Auch der rechte Flügelspieler kam von Ademar Leon, sei vor allem im Angriffsspiel eine Bereicherung gewesen. "Gonzalo hat uns dank seiner Effizienz und Fähigkeiten geholfen, viele Ziele zu erreichen", so Wisniewski über den Linkshänder, der sich mit 125 Toren verabschiedet.

Im gegenseitigen Einvernehmen endet auch die Zusammenarbeit mit Thomas Langerud Kristoffersen, der in der vergangenen Spielzeit an den TuS Vinnhorst ausgeliehen war und eigentlich noch einen Dreijahresvertrag besaß.

"Da sich die Situation nach meiner Vertragsunterzeichnung geändert hat, muss ich mich jetzt auf meine eigene Karriere konzentrieren und so viel Zeit wie möglich auf dem Spielfeld verbringen. Daher bin ich froh, dass wir uns auf die Auflösung meines Vertrags geeinigt haben, was mir die Möglichkeit gibt, meine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen", kommentiert der Torwart, der zuvor zehn Jahre bei Haslum HK spielte, die Entscheidung.

"Aufgrund der geltenden Bestimmungen bezüglich der Anwesenheit von zwei Polen auf dem Spielfeld bei Ligaspielen in unserem Land sowie der sehr positiven Entwicklung von Marcel Jastrzebski hat der Verein beschlossen, sich auf Marcel als jungen Spieler im Kader zu konzentrieren, dem er so viele Entwicklungs- und Leistungsmöglichkeiten wie möglich geben möchte", begründet Wisniewski die Entscheidung.