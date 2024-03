Orlando macht DFB-Schreck Banda zur zweitteuersten Spielerin der Welt

Kurz vor Saisonstart sorgt die NWSL mit einem weiteren Top-Transfer für Aufsehen. Orlando Pride macht Barbra Banda zur zweitteuersten Spielerin der Welt. In Deutschland ist sie keine Unbekannte.

Im vergangenen Sommer machte sich Barbra Banda auch in Deutschland einen Namen. Mit der sambischen Nationalmannschaft versetzte sie dem Team von Ex-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg einen herben Dämpfer vor der letztlich enttäuschenden WM in Australien und Neuseeland: Mit ihrem Doppelpack inklusive Last-Minute-Siegtor war die 23-Jährige entscheidend am 3:2-Sieg beteiligt.

Nun schreibt Banda erneut Schlagzeilen. Denn seit Freitagmorgen ist ihr Wechsel in die US-amerikanische NWSL offiziell - und Banda die zweitteuerste Fußballspielerin der Geschichte. Orlando Pride sind die Dienste der Stürmerin nach eigenen Angaben umgerechnet 677.000 Euro Ablöse wert.

Orlando Pride verfolgt große Ziele

Für ihren bisherigen Arbeitgeber Shanghai Shengli, für den sie seit 2020 auflief, schoss sie in der abgelaufenen Spielzeit 16 Tore in der Chinese Super League. In der Abschlusstabelle lief das Team aus der Millionen-Metropole als Zweiter ein.

Banda waren als bisher einzige Spielerin der Geschichte zwei Dreierpacks in aufeinanderfolgenden Spielen eines Olympischen Fußballturniers gelungen: 2021 in Tokio, erst gegen die Niederlande (Endstand: 3:10), dann beim 4:4 gegen China. Beim Afrika-Cup der Frauen ein Jahr später stand Banda dennoch nicht im Kader Sambias. Berichten zufolge sollen Bandas Testosteronwerte höher als erlaubt gewesen sein, es kam zum Streit zwischen Verbänden.

Zum Thema Der 1. Spieltag der NWSL

In Florida feiert man die Verpflichtung Bandas als Coup: "Es war immer unsere Vision, die Orlando Pride zu einem NWSL-Meisterschaftsanwärter aufzubauen, und wir glauben, dass Investitionen in die besten Spielerinnen der Welt eine Voraussetzung für den Erfolg sind", erklärte Pride-Eigentümer Mark Wilf in einer Mitteilung. "Barbra Banda bringt ein neues Maß an technischem Können, Körperlichkeit und Tempo in unseren Angriff." In der Spielzeit 2023 verpasste Orlando die Play-offs zur Meisterschaft.

Die NWSL rüstet auf

Bereits Mitte Februar war Bandas Nationalteam-Kollegin Rachael Kundananji in die NWSL zum neu gegründeten Bay FC aus Kalifornien gewechselt - und mit einer Ablösesumme in Höhe von mindestens 735.000 Euro zur teuersten Spielerin der Welt aufgestiegen.

"Die National Women's Soccer League ist eine der wettbewerbsfähigsten und stärksten Ligen der Welt, daher verspüre ich große Demut, die Chance zu bekommen, in dieser Liga zu spielen", erklärte nun Banda ihren Wechsel in die boomende US-Frauenliga, die jüngst einen historischen TV-Vertrag präsentierte und in einer Woche ihren Saisonauftakt begeht.

Für Pride, das zuvor unter anderem die beiden brasilianischen Nationalspielerinnen Luana und Rafaelle sowie die zweimalige Weltmeisterin Morgan Gautrat (USA) verpflichtete, geht es am ersten Spieltag am 16. März gegen Racing Louisville.