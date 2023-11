Wagner stellt neuen Saisonrekord auf: Magic-Serie bei acht Siegen

Die Orlando Magic wandeln angeführt von Franz Wagner auf den Pfaden der Saison 2010/11 und greifen die Spitze der Eastern Conference an. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Das 139:120 gegen die Hinterbänkler aus der US-Bundeshauptstadt kam nicht gerade überraschend. Beeindruckend ist dennoch die Konstanz, mit der die Orlando Magic derzeit über die Konkurrenz hinwegfegen und auch gegen die Washington Wizards (3-15) mit Spielwitz und Entschlossenheit klar dominierten.

Herausragend einmal mehr: Weltmeister Franz Wagner. Der Forward stellte mit 31 Punkten einen neuen Saisonrekord auf, verwandelte elf seiner 14 Würfe aus dem Feld und traf dabei vier von sechs Dreiern. Sechs Rebounds, drei Assists und ein Block rundeten die Gala des 22-Jährigen ab. Nicht zu verachten auch sein älterer Bruder Moritz, der 19 Einsatzminuten sehr effizient mit elf Punkten (5/7 aus dem Feld) und vier Rebounds zu nutzen wusste.

Ein weiterer Sieg fehlt den Magic (13-5) nun noch, um den Franchise-Bestwert von 1994 einzustellen. Acht Erfolge am Stück hatte es zuletzt 2010/11 gegeben. Nächster Gegner in der Nacht zum Samstag sind erneut die Wizards.

Der Höhenflug - nur Boston ist im Osten besser (14-4) - kann also durchaus weitergehen, wenn Orlando auf Leitwolf Wagner hört, der bescheiden bleibt: "Die deutsche Disziplin hilft mir ein bisschen, auf dem Boden zu bleiben. Nach so einem Spiel nicht zu denken, dass alles großartig ist und es immer so weitergeht. Sondern weiter an sich zu arbeiten und nicht zu weit nach vorne zu blicken", sagte der Weltmeister.

Raptors überraschen Suns - Clippers weiter im Aufwind

In Sachen Playoffs sieht es für Orlando derzeit also gut aus. Wagners Weltmeisterkollege Dennis Schröder würde mit den Toronto Raptors auch gerne in die Saisonverlängerung gehen. In einer bislang sehr wechselhaften Spielzeit ließen die Kanadier durch ein 112:105 über die hochgehandelten Phoenix Suns (11-7) aufhorchen und stellten auf 9-10. Schröder erzielte zwar lediglich acht Punkte, war aber in der spannenden Schlussphase voll da und überzeugte mit insgesamt zwölf Assists. Kevin Durant sammelte bei seinem Comeback nach Verletzung 30 Punkte für die Suns.

Auch Daniel Theis feiert mit den Los Angeles Clippers (8-9) einen weiteren Sieg. Beim 131:117-Erfolg im kalifornischen Vergleich bei den Sacramento Kings (10-7) trug der neu hinzugekommene deutsche Center von der Bank kommend fünf Zähler bei. In 17 Minuten kamen drei Rebounds hinzu, die Hinausstellung konnte Theis angesichts von fünf Fouls knapp vermeiden. Matchwinner im Scheibenschießen mit Kings-Star De'Aaron Fox (40 Punkte) waren Kawhi Leonard (34) und James Harden (26).

Lakers rehabilitieren sich - Pistons im freien Fall

Stadtrivale Lakers (11-8) nahm die Hürde Detroit leicht mit 133:107. LeBron James durfte nach seiner höchsten Karriereniederlage also wieder einen Sieg feiern, zu dem Teamkollege D'Angelo Russell gleich 35 Punkte beisteuerte (fünf Dreier). Für den King selbst waren es 25 Zähler und acht Rebounds. Die Pistons (2-16) kassierten die 15. Niederlage in Reihe, das ist dieser einst glorreichen Franchise zuvor noch nie passiert.

Ein überragender Zion Williamson führte schließlich die New Orleans Pelicans (10-9) zum 124:114-Heimerfolg über die Philadelphia 76ers (12-6). Elf Treffer bei zwölf Würfen aus dem Feld bedeuteten am Ende 33 Punkte für den wuchtigen Power Forward, während bei den Sixers Star-Center Joel Embiid krankheitsbedingt passen musste.