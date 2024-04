Wagner dreht auf: Furiose Magic gleichen gegen Cavs aus

Franz und Moritz Wagner haben mit den Orlando Magic in der Serie gegen die Cleveland Cavaliers nach einer nach der Pause furiosen Vorstellung zum 2:2 ausgeglichen.

In Spiel drei nicht zu stoppen: Franz Wagner. NBAE via Getty Images

Die Orlando Magic haben auch ihr zweites Heimspiel in der Serie gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen - und zwar nach anfänglichem Rückstand ausgesprochen deutlich. Mit 112:89 zog das junge Team aus Florida den Gästen aus Ohio den Zahn und stellte auf 2:2. Ganze 29 Punkte gestatteten die Hausherren den Cavs nach der Pause. Vier Siege sind nötig, um das Conference-Viertelfinale zu überstehen.

Mann des Samstags im Kia Center war Franz Wagner. Der Weltmeister hatte die Fäden in der Hand und avancierte mit 34 Punkten und 13 Rebounds zum Matchwinner. Der Berliner verwandelte 13 von 17 Würfen aus dem Feld und war am Ende mit Abstand der Topscorer der Magic, für die Paolo Banchero (9, 4/14 FG) hinter seinen Möglichkeiten zurückblieb. Moritz Wagner setzte in seinen Einsatzphasen Nadelstiche an beiden Enden des Courts und kam am Ende nach 15 Minuten auf sieben Zähler und vier Bretter.

Nach zwei Auswärtsniederlagen nun also zwei verdiente und klare Heimsiege für die Magic. Spiel fünf, in der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr MESZ) und dann wiederum in Cleveland, wird ein eminent wichtiges werden. Die Cavaliers, für die Jarrett Allen auf 21 Punkte kam, müssen sich steigern. Nur vier von 17 verwandelte Dreier in Spiel vier sprechen eine deutliche Sprache, gegen die Gäste, die vor allem nach der Halbzeitpause in Orlando kein Bein mehr aufs Parkett brachten.