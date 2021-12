Orlando feiert Matchwinner Wagner: "Es ist wirklich beeindruckend"

Während Bruder Moritz auf dem Sofa zusehen musste, avancierte Franz Wagner zum Matchwinner für die Orlando Magic. Ein Überblick.

Franz Wagner bleibt eine der positiven Erscheinungen in einer mitunter kuriosen NBA-Saison. Das Coronavirus sorgte auch am Mittwoch (Ortszeit) in Orlando für Aufruhr, als Wagners Bruder Moritz auf dem Corona-Protokoll landete, bei Gegner Atlanta kurzerhand Kevin Huerter positiv getestet wurde und deshalb unter anderem auch Superstar Trae Young passen musste.

Rookie Wagner nutzte das aus und avancierte beim 104:98-Sieg mit 25 Punkten, vier Rebounds, einem Assist, einem Steal und zwei Blocks zum Matchwinner.

"Es ist wirklich beeindruckend, mit so viel Energie auf den Platz zu kommen, so viel zu werfen, mit so viel Selbstvertrauen", sagte Wagner und lobte vor allem seine ebenso jungen Teamkollegen. "Ich denke, dass es für sie wirklich schwierig ist, das zu tun, da sie das System noch nicht wirklich kennen und keine Zeit hatten, sich an alles zu gewöhnen. Noch besser ist, dass ich glaube, dass sie alle großartige Jungs sind und wir bereits eine wirklich gute Chemie aufgebaut haben."

Für Wagner war es in seinem ersten NBA-Jahr die drittbeste Punkteausbeute, zuvor waren ihm bereits einmal 28 Zähler gelungen. Orlando bejubelte zwar erst den siebten Saisonsieg im 32. Spiel, trotzdem verläuft der Rebuild beim Team aus Florida bis dato vielversprechend.

Andernorts sorgte COVID-19 ebenfalls für ordentlich Wirbel: Den Boston Celtics fehlten beim 111:101 gegen die Cleveland Cavaliers sieben Spieler, den Cavs acht. Dennis Schröder konnte spielen, hatte mit nur einem erfolgreichen Wurf bei elf Versuchen aber einen schwachen Abend und blieb bei drei Punkten, einem Rebound und vier Vorlagen. Die Celtics stehen nun bei 16 Siegen und 16 Niederlagen.