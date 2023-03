Orlando beendet Negativlauf - Franz Wagner verletzt

Die Wagner-Brüder haben mit den Magic den jüngsten Negativlauf beendet. Allerdings bezahlte Orlando den Erfolg womöglich teuer.

Franz Wagner hat sich am rechten Knöchel verletzt und das NBA-Spiel der Orlando Magic gegen die Miami Heat vorzeitig beenden müssen. Nach Angaben seines Teams vom Samstag (Ortszeit) soll der 21 Jahre alte Berliner weitergehend untersucht werden, eine genauere Diagnose gab es zunächst nicht.

Ohne ihn verspielten die Magic in den Schlussminuten zunächst ihren Vorsprung, gewannen nach Verlängerung aber trotzdem 126:114 gegen die Gäste aus Miami und beendeten ihre Serie von zuletzt drei Niederlagen. Mit 17 Punkten, 8 Rebounds und 6 Vorlagen hatte Wagner bis zu seiner Verletzung im letzten Viertel ein gutes Spiel gemacht. Sein älterer Bruder Moritz Wagner kam auf 8 Punkte und 5 Rebounds.

Die weiteren deutschen Profis kassierten Niederlagen: Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks 95:106 bei den Los Angeles Clippers und erzielte dabei 4 Punkte und holte 5 Rebounds. Für die Knicks war es nach zuvor neun Siegen in Folge nun schon die dritte Niederlage nacheinander. Maximilian Kleber (4 Punkte, 8 Rebounds) hatte mit den Dallas Mavericks bei den Memphis Grizzlies das Nachsehen (108:112). Es war die vierte Niederlage in sechs Spielen im März.

Curry dreht auf

Der zuvor länger verletzte Stephen Curry führte Titelverteidiger Golden State Warriors zu einem 125:116-Sieg nach Verlängerung über die Milwaukee Bucks und erzielte 22 seiner 36 Punkte im letzten Viertel und in der Zusatzspielzeit. Während die Warriors mit nun 35 Siegen und 33 Niederlagen noch um die direkte Play-off-Qualifikation bangen müssen, bleibt Milwaukee mit 48 Erfolgen und nun 19 Niederlagen das beste Team der Liga. Die Bucks mussten gegen Golden State auf ihren angeschlagenen Star Giannis Antetokounmpo verzichten.

Zum 47. Saisonerfolg kamen die Boston Celtics durch das 134:125 bei den Atlanta Hawks. Jayson Tatum war mit 34 Punkten bester Werfer für die Celtics.