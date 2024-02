Orientiert sich Baku im Sommer um?

Nur in zehn von möglichen 22 Bundesligaspielen stand Ridle Baku in dieser Saison auf dem Feld (25). Seine Karriere droht in die Sackgasse zu geraten. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass der Rechtsverteidiger den VfL Wolfsburg im kommenden Sommer, ein Jahr vor seinem ursprünglichen Vertragende, verlässt.