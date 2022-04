"Organisationsversagen": FC St. Pauli erhebt schwere Vorwürfe gegen Rostocker Polizei

Der FC St. Pauli erhebt nach dem Zweitliga-Auswärtsspiel bei Hansa Rostock (0:1) schwere Vorwürfe gegen das Vorgehen der Polizei.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme bezieht sich der FC St. Pauli auf Vorfälle, "die sich am Sonnabend und in der Nacht in Rostock zugetragen haben" und von denen sich der Klub "zutiefst betroffen" zeigt: "Der Umgang mit Gästefans ist absolut inakzeptabel und verantwortungslos gewesen. Wir sprechen hier von einem Organisationsversagen auf ganzer Linie."

Nach Schilderung der Hamburger sei es während der Halbzeitpause zu Angriffen Rostocker Fans auf den Gäste-Anhang gekommen. Dieser sei "minutenlang mit pyrotechnischen Erzeugnissen und Farbkartons" beworfen worden, "während danebenstehende Polizeieinheiten nicht eingriffen". "Es handelte sich um einen Angriff, bei dem mutwillig in Kauf genommen wurde, die Gesundheit von allen möglichen Fans zu gefährden. Das folgende gewalttätige Vorgehen der Polizei gegen die Gästefans war willkürlich und unverhältnismäßig", heißt es in der Stellungnahme weiter. Daraufhin habe es auch "Gegen-Reaktionen" der St. Pauli-Anhänger gegeben.

Nach dem Spiel sei es erneut "zu Polizeigewalt gegen unsere Fans durch den Einsatz von Schlagstöcken, Wasserwerfern und Reizgas gekommen", beklagt der FC St. Pauli, "nachdem unsere Fans erneut von Rostocker*innen angegriffen wurden, während sie auf engstem Raum festgesetzt waren, und keine Möglichkeit hatten, dem Angriff zu entkommen, sodass Panik ausbrach".

Der FC St. Pauli, der zur Aufarbeitung in Zusammenarbeit mit dem Fanladen und der Braun-Weissen Hilfe (juristische Unterstützung für Fußballfans) "erste Erlebnisberichte gesichtet, ausgewertet und notwendige Fakten zusammengetragen" hat, kommt deshalb nicht zu dem Schluss, "dass die Polizei ihrem Schutzauftrag nachgekommen ist. Stattdessen wurden bewusst gesundheitliche Beeinträchtigungen unserer Fans seitens der Polizei in Kauf genommen, sowohl in der Halbzeit als auch nach Abpfiff der Partie und beim Einstieg in die Busse".

Der Zweitliga-Dritte hat weitere Aufarbeitung sowie Unterstützung für betroffene Fans angekündigt. Die zuständige Polizei in Rostock hat sich derweil noch nicht zu den Vorkommnissen geäußert. Auf Nachfrage des NDR hieß es am Dienstag lediglich, dass der Einsatz "momentan kritisch evaluiert" werde.