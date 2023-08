Ordnungsgeld: LG Dortmund bittet DFB zur Kasse

Während der DFB ein Zwangsgeld an das Landgericht (LG) Dortmund entrichten muss, das die neuen FIFA-Regeln für Spielervermittler (FFAR) per einstweiliger Verfügung als kartellrechtswidrig vorerst ausgehebelt hat, scheint der Berufungstermin zu stehen.

Denn nach kicker-Informationen tagt der Kartellrechtssenat des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf dazu am 17. Januar 2024. Was ob des zeitlichen Rahmens eine gewisse Brisanz hat. Denn formal hat die FIFA einen Teil ihrer Neuregelungen bereits eingeführt, der Rest sollte im Oktober kommen. Die FFAR sehen unter anderem Provisionsobergrenzen für Berater von drei bis sechs Prozent der Transfersumme respektive der Gehälter der Fußballprofis vor, weshalb Agenten dagegen Sturm laufen. Marktüblich sind aktuell zehn bis 15 Prozent.

Die FIFA erklärt auf Anfrage, dass sie das Urteil des LG Dortmund "selbstverständlich vollumfänglich umsetzt, solange es in Kraft ist, obwohl es im Widerspruch zu zahlreichen früheren Entscheiden deutscher Gerichte inklusive höherer Instanzen steht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die FFAR auf weltweitere Ebene ausgesetzt werden." Der oberste Regulator des Fußballs verweist auf die jüngste CAS-Entscheidung. Der Internationale Sportgerichtshof hatte "die Vereinbarkeit der FFAR mit europäischem und schweizerischem Kartellrecht sowie mit zahlreichen weiteren Rechtsordnungen vollumfänglich bestätigt". Was zweifelsfrei stimmt, doch in der Praxis die Frage aufwirft: Was gilt denn nun wo?

Deutlich wird das am Beispiel EU. Die einstweilige Verfügung aus Dortmund hat zwar außerhalb Deutschlands fürs Erste keine bindende Wirkung, sie ist also nicht unmittelbar anwendbar. Doch wenn etwa ein Agent bei einem Transfer innerhalb der EU - aber außerhalb Deutschlands - zehn Prozent verlangt, der entsprechende Klub aber den Vertrag entsprechend der FFAR-Obergrenzen gestalten will, könnte der Agent auf das Urteil aus Deutschland verweisen.

Für die Vereine könnte dies - eine spätere Bestätigung des LG Dortmund bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof EuGH vorausgesetzt - mögliche Schadenersatzrisiken mit sich bringen. "Für sämtliche EU-weiten Implikationen verweisen wir nebst dem bereits erlassenen CAS-Schiedsspruch auf das laufende Vorabentscheidungsverfahren, das vor dem EuGH hängig ist", erklärt die FIFA. Der Luxemburger Institution hatte das LG Mainz Fragen zur Klärung vorgelegt.

Doch das Dortmunder Urteil beschäftigt bereits den DFB. Denn der hiesige Nationalverband ist vom LG Dortmund mit einem Zwangsgeld in Höhe von 150.000 Euro belegt worden, wie ein Gerichtssprecher gegenüber dem kicker erklärte. Hintergrund ist, dass der DFB auf seiner Webseite über die neuen Regeln informierte. Nach Aufforderung der vor dem LG erfolgreichen Kläger ergänzte der den Tenor des Urteils aus Dortmund zwar auf seiner Webseite und informierte per Rundschreiben die unter seine Zuständigkeit fallenden Vereine. Doch nach Meinung des LG verstieß der DFB sowohl mit den Formulierungen auf seiner Webseite als auch in seinem Rundschreiben gegen Unterlassungspflichten. Zudem wirft das LG dem Verband vor, zumindest irreführende Informationen verbreitet zu haben.